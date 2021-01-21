ما هي خدمة Apple Fitness Plus وكيف تستخدمها؟

شهدت خدمات اللياقة البدنية انتشارًا واسعًا خلال الفترة الماضية، وهو أمر منطقي نظرًا إلى أن الاشتراك في صالات الألعاب الرياضية غالبًا ما يكون باهظ الثمن، كما يتطلب الأمر التزامًا مستمرًا، وعلاوة على ذلك؛ أصبح الذهاب إلى صالة الألعاب أو النوادي لتحسين اللياقة البدنية أمرًا صعبًا للغاية بسبب حالات الإغلاق التي نشاهدها بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

وبناءً عليه زادت مبيعات أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية خلال عام 2020. لذلك أطلقت آبل في نهاية شهر ديسمبر الماضي خدمة تُسمى (Apple Fitness Plus) قائمة على الاشتراك تعتمد على ساعتها الذكية (Apple Watch).

أولًا؛ ما هي خدمة Apple Fitness Plus؟

هي خدمة توفر تمارين رياضية يقدمها أفضل المدربين في العالم، وموسيقى منتقاة بعناية من الفنانين المفضلين لديك لتحافظ على حركتك، وذلك لتسهيل ممارسة التمارين وجعلها أكثر إفادة للعملاء في أي وقت وفي أي مكان يريدونه.

صممت آبل خدمة (Fitness Plus) لتعتمد على ساعتها الذكية؛ لذلك يجب أن يكون لديك ساعة آبل مرتبطة بمعرف آبل (Apple ID) حتى تصل الخدمة على الرغم من أنه يمكنك بدء التدريبات دون ارتداء الساعة بعد ذلك عن طريق مزامنة الخدمة مع أجهزة آبل المختلفة.

تتوفر خدمة (Apple Fitness Plus) الآن لمستخدمي ساعة آبل الذكية وآيفون، وآيباد، و(آبل تي في) Apple TV. وتتيح لك الوصول إلى 180 تمرينًا عبر 10 فئات مختلفة. ولكن هناك بعض الاختلافات في الخدمة اعتمادًا على الجهاز الذي تستخدمه.

تظهر الخدمة تلقائيًا في تطبيق (Fitness) – الذي كان يُسمى سابقًا تطبيق (النشاط) Activity – في هواتف آيفون بعد التحديث إلى iOS 14.3. ومع ذلك؛ ستحتاج إلى تنزيل تطبيق (Fitness) يدويًا في أجهزة آيباد.



ثانيًا؛ كيفية استخدام خدمة Apple Fitness Plus:

يتطلب استخدام الخدمة وجود طراز (Apple Watch Series 3) أو أي إصدار أحدث، وتحديث نظام تشغيل الساعة إلى إصدار (watchOS 7.3). ثم يمكنك إقرانها مع هاتف (iPhone 6s) أو أي إصدار أحدث يعمل بنظام iOS 14.3. ومع ذلك؛ بعد إكمال الإعداد الأولي للخدمة، يمكنك القيام بالتمارين دون الحاجة إلى ارتداء الساعة، حيث يمكنك متابعة التمارين عبر هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

في الوقت الحالي، ستحتاج إلى ساعة آبل لمتابعة أداء التمارين عبر (Apple TV)، كما يتطلب استخدام تطبيق (Fitness) في جهاز Apple TV تحديثه إلى إصدار (tvOS 14.3) أو أي إصدارًا أحدث، وكذلك إذا كنت تريد استخدام الخدمة في جهاز آيباد يجب تحديثه إلى إصدار iPadOS 14.3 أو أي إصدار أحدث.

1- للتسجيل في الخدمة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Fitness في هاتف آيفون.

اضغط على علامة التبويب (Fitness plus) التي تظهر في أسفل الشاشة.

اضغط على خيار (متابعة) Continue، ثم اختر هل ترغب في مشاركة بياناتك مع آبل أم لا.

بعد ذلك؛ يمكنك اختيار خطة الاشتراك، وهناك فترة تجريبية مجانية ولكن يعتمد طول الفترة التجريبية المجانية على كونك قد اشتريت أحد منتجات آبل حديثًا.

وإذا كنت مشتركًا في خطة ( Apple One Premier )، فسيتم نقلك مباشرةً إلى شاشة خدمة (Fitness plus) الرئيسية دون الحاجة إلى اختيار خطة لأنها مضمنة فيها.

2- لبدء تمرين في Apple Fitness Plus يمكنك اتباع الخطوات التالية:

من السهل بدء التمرين في الخدمة، ولكن للحصول على أفضل تجربة تأكد من ارتداء ساعة آبل.

توجه إلى تطبيق Fitness في هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو Apple TV.

اضغط على علامة التبويب (Fitness Plus)، ثم اختر تمرينًا يمكنك استخدام الفئات الموجودة في الجزء العلوي من التطبيق، أو اختيار (تصفية) Filter في الزاوية العلوية اليمنى للبحث باستخدام اسم المدرب، أو مدة التمرين، أو الموسيقى.

بعد تحديد تمرين؛ اضغط على خيار (Let’s Go). ثم يمكنك الضغط على زر التشغيل في هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو جهاز Apple TV الخاص بك للبدء، أو بدء التمرين من ساعتك التي تحتوي أيضًا على زر تشغيل أخضر كبير في شاشاتها.

سينتهي التمرين تلقائيًا إذا التزمت به حتى النهاية، وإذا كنت بحاجة إلى إنهاء التمرين قبل انتهاء مدته، فانقر على شاشتك، ثم اضغط على زر (X) الذي يظهر في الزاوية، واختر (إنهاء التمرين) End Workout.

ثالثًا؛ ما هي تكلفة الاشتراك في الخدمة؟

تقدم آبل خطتين للاشتراك في خدمة (Apple Fitness Plus)، الأولى: خطة شهرية تبلغ قيمتها 10 دولارات، والثانية: خطة سنوية تبلغ قيمتها 79.99 دولارًا سنويًا.

كما يحصل المستخدمون الذين يشترون ساعة (Apple Watch Seris 3) أو أي طراز أحدث على اشتراك مجاني في الخدمة لمدة ثلاثة شهور، مع إمكانية مشاركة الاشتراك مع أفراد العائلة حتى 5 أشخاص.

يمكنك أيضًا الاشتراك في الخدمة عبر خطة (Apple One Premier) التي تأتي بسعر 29.95 دولارًا شهريًا، وتجمع بين 6 خدمات لستة أفراد من العائلة، تشمل هذه الخدمات: Apple Music، و Apple TV Plus، و Apple Arcade و Apple News Plus، و Fitness Plus، و 2 تيرابايت في iCloud.





