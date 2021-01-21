صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في تطبيق Babbel لتعلم لغات جديدة مع خصم 25%

الاشتراك مدى الحياة في تطبيق (Babbel) لتعلم اللغات Babbel Language Learning: Lifetime Subscription (All Languages).

يعتبر تطبيق (Babbel) من أهم تطبيقات تعلم اللغات، حيث يقدم دورات في 14 لغة مختلفة من خلال إصدار الويب أو تطبيق الهاتف، كما يتيح لك الوصول إلى أكثر من 10,000 ساعة من المحتوى العالي الجودة.

يساعدك تطبيق (Babbel) في اكتساب المهارات اللغوية الأساسية، وإتقانها بسرعة، لأنه يُركز على الجوانب التي لها صلة باللغة وليس على القاموس اللغوي فقط، وذلك عبر الحوارات التفاعلية التي تعطيك ردود أفعال على كلامك.

صممَ دورات اللغات في تطبيق (Babbel) أكثر من 100 خبير لغوي لتغطي مجموعة واسعة من مهارات المحادثات المهمة، وذلك عبر دروس يومية في اللغة لمدة تترواح من 10 دقائق إلى 15 دقيقة لتتناسب مع جدولك اليومي حتى لا يصيبك الملل بسرعة.

تساعدك هذه الدروس اليومية على بناء مهاراتك الأساسية في المحادثة، وبعد شهر واحد فقط؛ ستتمكن من التحدث بثقة في كافة الموضوعات اليومية، مثل: السفر، وتناول الطعام، والتسوق، وتكوين صداقات، والثقافة العامة، والأعمال التجارية، وغير ذلك الكثير.

كما يعتمد تطبيق (Babbel) على تقنيات التعلم الآلي لتقديم ميزات قوية؛ مثل التعرف على الكلام، مما يساعدك على إتقان النطق الصحيح للغة التي تتعلمها بسرعة من خلال تمارين الاستماع وتدريبات القراءة.

يدعم التطبيق ميزة تُسمى (مدير المراجعة) Review Manager تتيح لك حفظ المفردات الجديدة لتحسين حصيلتك اللغوية على المدى الطويل. كما يقدم لك جلسات مراجعة مخصصة لتعزيز ما تتعلمه.

بالإضافة إلى ذلك؛ يدعم تطبيق (Babbel) ميزة المزامنة مع جميع أجهزتك لتدرس متى وأينما تريد، كما يدعم وضع عدم الاتصال، حيث يمكنك تنزيل جميع الدروس للاستخدام غير المحدود من أي مكان وفي أي وقت.

عدد اللغات: 14

عدد الساعات: أكثر من 10 آلاف ساعة.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 399 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 299 دولارًا.

نسبة الخصم: 25%.

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