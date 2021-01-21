آبل تخفض إنتاج iPhone 12 mini لصالح iPhone 12 Pro

خفضت شركة آبل إنتاج iPhone 12 mini بمقدار مليوني وحدة من أجل توفير المزيد من القدرة التصنيعية لجهاز iPhone 12 Pro، وذلك وفقًا لمذكرة استثمارية جديدة من شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية مورجان ستانلي.

وتؤكد المذكرة الاستثمارية من مورجان ستانلي أيضًا التقارير التي تفيد بأن مبيعات تشكيلة iPhone 12 ككل كانت أعلى من المتوقع.

وفي حين كانت مبيعات جهاز iPhone 12 mini على وجه التحديد مخيبة للآمال، فإن المذكرة تشير إلى أن شركة آبل ما تزال تكافح لمواكبة الطلب على iPhone 12 Pro.

ويُعتقد أن شركة آبل أجرت التبديل في الربع الأول من عام 2021، وذلك في محاولة لتقليل فترات التسليم المستمرة لأجهزة iPhone 12 Pro‌ الأكثر شهرة.

وقالت المذكرة: تظل فترات تسليم iPhone 12 Pro طويلة وممتدة إلى ما بعد أي نموذج تم إطلاقه في السنوات الأربع الماضية.

وأضافت: انخفضت المهلة الزمنية المقدرة بنحو 22 يومًا إلى أسبوعين تقريبًا مع زيادة آبل في إنتاج iPhone 12، ورفعت حديثًا الإنتاج في ربع شهر مارس من iPhone 12 Pro إلى 2 مليون وحدة من خلال تخفيض إنتاج iPhone 12 mini بمقدار 2 مليون وحدة.

ويدعم التقرير التحليل السابق بأن iPhone 12 mini‌ قد عانى من مبيعات ضعيفة، حيث استحوذ على 6 في المئة فقط من إجمالي مبيعات ‌‌iPhone 12‌‌ خلال فترة الإطلاق.

وأبرز التقرير أيضًا أنه يُعتقد أن نماذج iPhone 12 العادية تباع بشكل أفضل في الصين مقارنة بالولايات المتحدة، حيث نمت شحنات آيفون بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي في ربع ديسمبر لتصل إلى أعلى مستوى جديد لها في 18 شهرًا بنسبة 20.3 في المئة.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تشكيلة iPhone 12، التي حققت أكبر قاعدة تثبيت لأي ‌آيفون تم إطلاقه في الصين خلال السنوات الأربع الماضية خلال أول شهر كامل بعد إطلاقه.

وتشير النتائج من سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل في تايوان إلى الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد نموًا متسارعًا في الإيرادات على أساس سنوي والشهر الثالث على التوالي من النمو الأقوى من الموسم.





