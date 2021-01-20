هاتف أوبو Reno4.. كيفية تفعيل ميزة الحماية الذكية من التجسس لحماية خصوصيك

أصبحت شركة (أوبو) Oppo واحدة من كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم الآن، حيث شهدت نموًا كبيرًا خلال العامين الماضيين بسبب تركيزها على الأسواق الأوروبية.

تركز شركة أوبو بشكل كبير على تضمين ميزات الخصوصية والأمان في واجهة المستخدم (ColorOS) الخاصة بها التي تستند إلى نظام أندرويد، ولكنها في سلسلة هواتف (رينو4) Reno4 وجدت أن تضمين الميزات الجديدة في البرمجيات لا يكفي؛ لذلك ضمنت في الهاتف مستشعر ذكي جديد.

ضمنت أوبو في هواتف (Reno4) مستشعر ذكيّ جديد يُسمى (AI-Enhanced smart sensor) ويعرف اختصارًا باسم (AON) يعتمد في عمله على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية خصوصية المستخدمين وتحسين تجربة استخدام هواتف أوبو Reno4.

يتيح لك هذا المستشعر الذكي تفعيل ميزة (الحماية الذكية من التجسس) في الهاتف، حيث يستخدم المستشعر الكاميرا الأمامية وخوارزميات التعرف على الوجوه لاكتشاف هل يوجد شخص غريب يتجسس على هاتفك، فإذا وصلك إشعار واكتشفت الكاميرا الأمامية وجه شخص آخر بجانبك ينظر إلى شاشة الهاتف سيتم إخفاء محتوى الإشعار تلقائيًا لحماية خصوصيتك.

كما يتيح لك هذا المستشعر أيضًا تفعيل خاصية (Smart AirControl) التي تتيح لك الرد على المكالمات الهاتفية من خلال إيماءات اليد دون لمس الهاتف عندما تكون يداك مبتلة أو متسخة، أو تمرير الإصبع لمشاهدة المحتوى عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بحركة اليد فقط.

إليك كيفية تفعيل ميزة الحماية الذكية من التجسس في هاتف أوبو Reno4 لحماية خصوصيتك:

ملاحظة: لكي تعمل ميزة (الحماية الذكية من التجسس) Anti-Peeping في هاتف أوبو Reno4، يجب عليك تسجيل وجهك أولاً حتى تتعرف كاميرا هاتفك على أنك مالك الهاتف.

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في أي هاتف من هواتف سلسلة (Reno4).

اضغط على خيار (الإشعارات وشريط الحالة) Notification & status bar.

اضغط على خيار (إدارة الإشعارات) Manage notifications.

اضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار (Anti-peeping)، سيطلب منك إدخال كلمة مرور شاشة القفل، قم بإدخالها.

ستظهر لك قائمة التطبيقات الموجودة في هاتفك، حدد التطبيقات التي تريد أن لا تظهر إشعاراتها في شاشة القفل عندما ينظر أي شخص غريب للشاشة. ثم اضغط على خيار (Turn on Anti-peeping) الذي يظهر في أسفل الشاشة.



ملاحظة: لا يمكن أن تعمل ميزة التعرف على الوجوه عند استخدام الكاميرا الأمامية أو في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية. وفي هذه الحالة، سيتم إخفاء محتوى الإشعار حتى لو لم يكن هناك أحد يختلس النظر أو يتجسس على هاتفك.





