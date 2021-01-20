نيتفليكس لديها أكثر من 200 مليون مشترك عالميًا

تجاوزت خدمة نيتفليكس حاجز 203.6 ملايين مشترك حول العالم، ويأتي هذا الإنجاز بعد أن شهدت المنصة نموًا مذهلاً في النصف الأول من عام 2020.

لكن مع احتفالها بتجاوز 200 مليون مشترك، تقر نيتفليكس أيضًا بأن عام 2021 لن يشهد على الأرجح الكثير من مكاسب المشتركين الصافية كل ربع سنة، بدءًا من الربع الأول من 2021.

وأضافت المنصة ما مجموعه 8.5 ملايين مشترك جديد في الربع الرابع، محققة رقمًا قياسيًا قدره 37 مليون اشتراك جديد في عام 2020، مما يشكل ارتفاعًا من 28 مليون اشتراك جديد في عام 2019.

وأفادت الشركة أنها حققت 6.64 مليارات دولار من الإيرادات خلال الربع الرابع، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 6.63 مليارات دولار في الإيرادات.

ووفقًا لتقرير الأرباح، حققت نيتفليكس 25 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ومع ذلك، تحذر الخدمة من أنها تتوقع إضافة 6 ملايين اشتراك جديد في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنحو 15.8 مليون في الربع الأول من عام 2020.

ولم تعد المنصة بحاجة إلى جمع تمويل خارجي لعملياتها اليومية، أو بعبارة أكثر بساطة، لم تعد نيتفليكس بحاجة إلى اقتراض مبالغ نقدية كبيرة.

وبعد انتهاء الربع الثالث المخيب للآمال من حيث مكاسب المشتركين (تمت إضافة 2.2 مليون مقارنة بنحو 6 ملايين متوقع)، فإن الارتفاع الحالي في النمو يعد علامة بما يمكن لنيتفليكس تحقيقه من خلال سلسلة من المحتوى.

وأشارت المنصة أيضًا إلى أن برامجها التلفزيونية الأصلية استحوذت على 9 من أفضل 10 مسلسلات بحثًا على مستوى العالم في عام 2020.

وأقرت الشركة بوجود المنافسة المتزايدة من خدمات البث الجديدة، مثل Disney و Peacock و HBO Max، لكن أرقام مستخدميها ما زالت تضعها في مرتبة متقدمة جدًا بالمقارنة مع أي منافس.

وقالت الشركة: إستراتيجيتنا بسيطة، بحيث إذا استطعنا مواصلة تحسين الخدمة كل يوم لإسعاد أعضائنا بشكل أفضل، فيمكننا أن نكون خيارهم الأول للبث الترفيهي.

وتبحث نيتفليكس دائمًا عن طريقة أفضل لتوصيل المستخدمين على الفور بشيء لمشاهدته، بدلاً من إضاعة الوقت في التمرير دون جدوى عبر جميع خيارات البرمجة المتاحة.

وتخطط نيتفليكس لطرح ميزة التشغيل العشوائي التي تختار شيئًا ما لجميع عملائها في النصف الأول من هذا العام، وتهدف الميزة بشكل عام إلى جعل تجربة البث أقرب إلى تجربة التلفزيون التقليدي، حيث يمكنك تشغيل التلفاز وبدء مشاهدة المحتوى فورًا.





