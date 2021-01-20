جنرال موتورز تتعاون مع مايكروسوفت بشأن السيارات المستقلة

تتعاون شركة صناعة السيارات جنرال موتورز مع شركة صناعة البرمجيات مايكروسوفت من أجل تسريع طرح السيارات الكهربائية الذاتية القيادة.

وفي الشراكة التي تم الإعلان عنها يوم أمس الثلاثاء، قالت الشركتان: إن منصة Azure للحوسبة السحابية والحوسبة المتطورة من مايكروسوفت ستُستخدم من أجل تسويق حلول المركبات المستقلة الفريدة من نوعها على نطاق واسع.

وتنضم مايكروسوفت إلى جنرال موتورز وهوندا ومستثمرين مؤسسيين آخرين في استثمار جديد مشترك في الأسهم يزيد عن 2 مليار دولار في Cruise، وبذلك يصل تقييمها إلى نحو 30 مليار دولار.

وكانت Cruise، التي اشترتها جنرال موتورز في عام 2016، رائدة في مجال التكنولوجيا دون سائق وحصلت على الضوء الأخضر من كاليفورنيا في أواخر العام الماضي لاختبار سياراتها الآلية في سان فرانسيسكو دون سائقين احتياطيين.

وتعمل شركات السيارات على توحيد قواها والشراكة مع شركات التكنولوجيا من أجل محاولة توزيع التكاليف الهائلة لتطوير السيارات الذاتية القيادة والسيارات الكهربائية.

وتعمل هوندا في مشروع Cruise مع جنرال موتورز، وقد تعاونت فولكس فاجن وفورد مع شركة بيتسبرغ للسيارات ذاتية القيادة Argo، وانضمت هيونداي مع فيات كرايسلر الصيف الماضي في صفقة لاستخدام تقنية السيارة الذاتية القيادة من Waymo.

وتتعاون شركتا تويوتا وأوبر معًا أيضًا، بينما تخطت أمازون الجزء الخاص بصانع السيارات من المعادلة واشترت في الصيف الماضي شركة Zoox لتكنولوجيا القيادة الذاتية، التي تطور المركبة الذاتية القيادة لخدمة النقل التشاركي.

وقالت (ماري بارا) Mary Barra، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز: تعد مايكروسوفت إضافة مهمة إلى الفريق ونحن نسير نحو عالم مستقبلي خالٍ من الحوادث والانبعاثات والازدحام.

وأضافت: تساعدنا مايكروسوفت في تسريع التسويق التجاري لمركبات Cruise الكهربائية بالكامل والذاتية القيادة ومساعدة جنرال موتورز على تحقيق المزيد من الفوائد من الحوسبة السحابية حيث نطلق 30 مركبة كهربائية جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2025.

وتعمل جنرال موتورز على تجديد صورتها بقوة، قائلة: إن الصناعة وصلت إلى نقطة انعطاف غيرت التاريخ فيما يتعلق بالاعتماد الشامل للسيارات الكهربائية.

وكشفت شركة صناعة السيارات في ديترويت البالغة من العمر 112 عامًا هذا الشهر عن الشعار الجديد للشركة للدلالة على اتجاهها الجديد حيث أنها تركز بشكل علني على السيارات الكهربائية.

وتريد جنرال موتورز أن يُنظر إليها على أنها شركة للسيارات النظيفة، بدلاً من كونها شركة بناء للشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي التي تعمل بالبنزين.





