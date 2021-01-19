6 أسباب تدفعك لشراء هاتف أوبو Reno4 Pro 5G 

أطلقت شركة أوبو خلال عام 2020 سلسلة هواتف (Reno4) التي تقدم مواصفات الهواتف المتقدمة بسعر مناسب جدًا، والتي تضمنت 3 هواتف، هي: Reno4 ، و Reno4 Pro و Reno4 Pro 5G – الهاتف الأحدث في السلسلة – وقد حققت هذه السلسلة نجاحًا كبيرًا في الأسواق بفضل مواصفاتها وميزاتها القوية وأسعارها المناسبة.

يعتبر هاتف (Reno4 Pro 5G) هو الهاتف الأكثر تمييزًا في السلسلة بفضل تصميمه الأنيق والمعالج القوي، والشاشة الكبيرة، وميزات الكاميرا المتقدمة، ودعم نظام التبريد السائل، كما أنه يدعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 65 واطًا، وغير ذلك الكثير.

لذلك سنستعرض اليوم أهم الأسباب التي تدفعك لشراء هاتف أوبو (Reno4 Pro 5G):

1- التصميم الأنيق:

يتميز هاتف (Reno4 Pro 5G) بالتصميم الأنيق والنحيف حيث يصل سمكه إلى 7.6 مم، كما أنه خفيف الوزن حيث يزن 172 جم فقط، الأمر الذي يجعل استخدامه بيد واحدة لفترة طويلة من الوقت سهلًا للغاية.

وفي الجهة الأمامية من الهاتف ستجد شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد تتقابل مع إطار من المعدن ليندمجا معًا بانسيابية تامة، مع حافات أقل في الأعلى والأسفل، كما توجد طبقة من زجاج (Gorilla Glass 5) لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، وتأتي الكاميرا الأمامية مدمجة في الزاوية العلوية اليسرى.

بينما في الجهة الخلفية ستجد إطار مستطيل يضم عدسات الكاميرا الخلفية وقد استخدمت أوبو مزيجًا لونيًا تتداخل فيه تفاصيل براقة وألوان غير لامعة في الوقت نفسه. ويتوفر الهاتف بلونين، هما: الأسود والأزرق السماوي.

تطفي تقنية (Reno Glow) – المبتكرة التي طورتها أوبو – مزايا جمالية وتدرجات غير مسبوقة للألوان تظهر بشكل حصري في التصميم الاستثنائي واللون الأزرق السماوي، كما تجعل الجهة الخلفية لا تظهر فيها آثار بصمات الأصابع.

2- الشاشة الكبيرة:

يضم هاتف (Reno4 Pro 5G) شاشة منحنية من نوع (AMOLED) مقاسها 6.5 بوصات، بدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم تقنية (+HDR10)، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

تتميز شاشة الهاتف أيضًا بأنها توفر سطوعًا أفضل، حيث تأتي بدرجة سطوع تصل إلى (500nits) تتيح لك الاستمتاع بألوان واقعية خالية من الوهج، وتفاصيل أدق، وتباين عالٍ جدًا، كما تدعم تقنية (+HDR 10) لذلك تمنحك هذه الشاشة نطاقًا ديناميكيًا أعلى وتجربة بصرية أكثر وضوحًا عند مشاهدة مقاطع فيديو HDR.

3- الأداء القوي مع دعم شبكات 5G:

يعمل هاتف (Reno4 Pro 5G) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 765G) ثماني النوى بتردد 2.4 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر. ويدعم هذا المعالج القوي كلاً من وضعي 5G SA و 5G NSA. ويوفر اتصال 5G في الهاتف سرعة تحميل عالية تصل إلى 1.6 جيجابايت في الثانية، وسرعة تنزيل تصل إلى 3.7 جيجابايت في الثانية.

يتوفر الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من السعة الداخلية للتخزين بسعة 256 جيجابايت،

ولكن أهم ما يميز الهاتف أنه يدعم نظامًا للتبريد السائل المتعدد الطبقات الموزعة بشكل إستراتيجي في جميع أنحاء الهاتف، ويوفر هذا النظام دعمًا قويًا لشبكة 5G، كما يتيح لك شحن الهاتف دون زيادة درجة الحرارة، حتى عند الشحن أثناء اللعب.

4- ميزات الكاميرا:

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم التقريب الرقمي حتى 20X.

وتدعم هذه الكاميرا التثبيت البصري للصورة (IOS)، والضبط التلقائي للصورة، كما تدعم الكاميرا الرئيسية خاصية (Ultra Steady Video)، وتدعم الكاميرا الفائقة الاتساع (Ultra Steady Video Pro) – التي تعتمد في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي – لثبيت المشهد أثناء الحركة بسرعة كبيرة، مما يتيح لك تصوير مقاطع الفيديو الأكثر ثباتًا ووضوحًا بسهولة.

في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

5- البطارية ونظام التشغيل:

يعمل هاتف (Reno4 Pro 5G) ببطارية ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة (SuperVOOC 2.0) بقوة 65 واطًا، حيث يمكنك شحن البطارية بنسبة 60% في 15 دقيقة، أو بنسبة 100% في 36 دقيقة فقط.

كما حصل الهاتف على واجهة المستخدم (ColorOS 11) التي تستند إلى نظام أندرويد 11 خلال شهر ديسمبر الماضي، يقدم لك نظام التشغيل الكثير من الميزات التي تُسهل عليك إدارة المحادثات والإشعارات، بالإضافة إلى ميزات الخصوصية والأمان.

وقد أضافت أوبو الكثير من الميزات والتحسينات إلى واجهة (ColorOS 11) لتساعدك على تخصيص هاتفك وفقًا لما يناسبك، وتسهل عليك أداء المهام المتعددة، وإذا كنت تريد معرفة هذه الميزات بالتفصيل يمكنك الاطلاع على مقال: “6 من أهم الميزات الجديدة في واجهة أوبو ColorOS 11“.

6- احصل على الهاتف مع هدايا قيمة:

يمكنك الحصول على هاتف أوبو (Reno4 Pro 5G) في موقع أمازون السعودية بسعر 2937 ريالًا سعوديًا، مع هدايا قيمة، وهي: سماعة أذن لاسلكية وجهاز لتتبع اللياقة البدنية.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Reno4 Pro 5G:

المواصفات Oppo Reno4 Pro 5G المعالج Snapdragon 765G من كوالكوم ثماني النوى بتردد 2.4 جيجاهرتز والمُصنع بتقنية 7 نانومتر. الشاشة 6.5 بوصة من نوع (AMOLED) وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 400 بكسل في البوصة الواحدة. وتدعم تقنية (+HDR10). معدل التحديث 90 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 8 أو 12 جيجابايت. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومستشعر التعرف على الوجه. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم التقريب الرقمي حتى 20X. تدعم التثبيت البصري للصورة (IOS)، والضبط التلقائي للصورة، كما تدعم الكاميرا الرئيسية خاصية (Ultra Steady Video)، وتدعم الكاميرا الفائقة الاتساع (Ultra Steady Video Pro) – التي تعتمد في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي – لثبيت المشهد أثناء الحركة بسرعة كبيرة، مما يتيح لك تصوير مقاطع الفيديو الأكثر ثباتًا ووضوحًا بسهولة. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.4. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 أو 30 أو 120 إطارًا في الثانية، وبدقة 720 بكسلاً بمعدل 60 أو 30 إطارًا في الثانية. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G. شبكات الجيل الرابع (4G ( TD-LTE. (واي فاي 6) Wi-Fi 6. بلوتوث 5.1. منفذ السماعات 3.5 مم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. البطارية 4000 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة (SuperVOOC 2.0) بقوة 65 واطًا، حيث يمكنك شحن البطارية بنسبة 60% في 15 دقيقة، أو بنسبة 100% في 36 دقيقة فقط. الألوان الأسود، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 11 المُعتمد على واجهة المستخدم Color OS 11. الوزن 172 جرامًا. الأبعاد 159.6 × 72.5 × 7.6 مم السعر يبدأ من 650 دولارًا.





