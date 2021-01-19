صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف إدارة الأعمال خلال عام 2021 مع خصم 98%

- الحزمة الكاملة لعام 2021 لاحتراف إدارة الأعمال The Complete 2021 MBA Hacker Bundl.
- عدد الدورات: 11.
- عدد الدروس: 459.
- المدة: 39 ساعة.
- لا شك أن جائحة فيروس كورونا (COVID-19) غيّرت نمط حياتنا، ابتداءً من طريقة عيشنا وعملنا، وكذلك طريقة تواصلنا مع بعضنا، وقد أثرت بشكل كبير في سوق العمل، وسيستمر هذا التأثير لعدة سنوات قادمة.
- في الواقع؛ لم تكن المهارات الإدارية أكثر أهمية من أي وقت مضى للنجاح الوظيفي على المدى الطويل، حيث تشير التقارير إلى أن الوظائف التي ستستمر في عالم ما بعد (COVID-19) هي تلك الوظائف التي لا يمكن أتمتتها بسهولة أو الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بها. وإحدى الفئات الرئيسية هي: الوظائف الإدارية التي تتطلب مستوى عالٍ من المهارات الشخصية والذكاء العاطفي والخبرة.
- لذلك من المتوقع أن يزداد الطلب على الأشخاص الذين يمتلكون مهارات في إدارة الأعمال وإدارة المشاريع وتحليل البيانات، أو يحملون شهادات (ماجستير في إدارة الأعمال) MBA، ولذلك إذا كنت تريد تطوير مهاراتك في هذا المجال فنحن نقدم لك اليوم الحزمة التدريبية الكاملة لاحتراف إدارة الأعمال (The Complete 2021 MBA Hacker Bundle).
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كل ما تحتاج إلى معرفته عن إدارة الأعمال من البداية وحتى الاحتراف، حيث ستتعلم كيفية إطلاق شركة من الصفر، وكيفية إدارتها باحترافية، كما ستتعرف على إستراتيجية العمل وقيادة الفريق وكيفية الابتكار الفعال وغير ذلك الكثير.
- تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول التدريب والتواصل، وفهم كيفية إدارة الأشخاص بشكل صحيح لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. وستتعلم أيضًا المجالات الوظيفية المختلفة للشركة، وكيفية تحديد محاور النجاح، وكيفية عمل الوظائف معًا لتحقيق النجاح في السوق.
- كما تضم أكثر من دورة في المحاسبة حتى تتمكن من إدارة الشؤون المالية بشكل أفضل، وهناك دورة كاملة في التسويق. وبمجرد الانتهاء من هذه الحزمة التدريبية ستكون قادرًا على إنشاء فرق عمل ناجحة، وقيادتها، والتأثير في الآخرين، وتقديم نتائج عالية الجودة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، وكذلك تقييم فرص الاستثمار في الشركات لزيادة قيمة الأسهم، وابتكار الإستراتيجية التسويقية الصحيحة لفكرتك أو شركتك.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- تشمل هذه الدورة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- مستوى الخبرة المطلوب: كل المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
2189 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- MBA Short Course On Strategy
- History Of Corporate Finance In A Nutshell
- Create a No-Nonsense & No-MBA-Needed Marketing Plan
- Corporate Leadership & People Management
- Innovation & Change Management
- Management Masterclass: Essential Coaching & Communication
- Lean Process Management & Leadership Skills Masterclass
- First Steps Into Management Accounting
- Basics of Accounting
- Introduction to Business Accounting
- Strategic Marketing Course