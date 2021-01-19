صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف إدارة الأعمال خلال عام 2021 مع خصم 98%

كما تضم أكثر من دورة في المحاسبة حتى تتمكن من إدارة الشؤون المالية بشكل أفضل، وهناك دورة كاملة في التسويق. وبمجرد الانتهاء من هذه الحزمة التدريبية ستكون قادرًا على إنشاء فرق عمل ناجحة، وقيادتها، والتأثير في الآخرين، وتقديم نتائج عالية الجودة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، وكذلك تقييم فرص الاستثمار في الشركات لزيادة قيمة الأسهم، وابتكار الإستراتيجية التسويقية الصحيحة لفكرتك أو شركتك.