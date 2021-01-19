صفقة اليوم.. احترف التصوير الفوتوغرافي وتحرير الصور مع خصم 98%

- الحزمة الكاملة لعام 2021 لاحتراف التصوير الفوتوغرافي وتحرير الصور The 2021 Complete Learn to Master Photography & Editing Bundle.
- عدد الدورات: 15.
- عدد الدروس: 415.
- المدة: 34 ساعة.
- مع بداية العام الجديد 2021؛ يفكر الجميع في كيفية جعله عام أكثر إنتاجية من خلال تعلم مهارات جديدة، ونظرًا إلى أن الهواتف الذكية تطورت بشكل كبير وأصبح لدينا جميعًا كاميرا بمستوى احترافي معنا في جميع الأوقات، فإن هذا السعي يقود الكثيرين إلى التركيز على تحسين مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي.
- يعتبر التصوير الفوتوغرافي أحد المجالات الواعدة وأكثرها انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، ويمكنك اتخاذه كمهنة تساعدك على تحسين داخلك، ولكنه يتطلب احتراف الكثير من المهارات حتى تكون قادرًا على تصوير صور احترافية.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التصوير الفوتوغرافي سواء باستخدام الكاميرات الرقمية أو الهواتف الذكية، من خلال فهم كيفية استخدام المعدات المتاحة، ومعالجة المواقف الصعبة أثناء التصوير، ثم استخدام برامج تحرير الصور لصياغة أعمال فنية حقيقية.
- تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية لتعلم الأساسيات التي تشمل كيفية ضبط إعدادات الكاميرا مثل: سرعة الغالق، وفتحة العدسة Aperture، والتعرض Exposure، و ISO، وغيرها، وكذلك الأدوات والأساليب والخدع التي يستخدمها المصورون المحترفون لالتقاط صور عالية الجودة.
- وسواء كنت في تفكر في احتراف تصوير الطعام أو تصوير الطبيعة، أو تواجه ظروف إضاءة غريبة، أو تحاول الحصول على الزاوية الصحيحة على كائن ثابت، فإن كل ظرف يجلب مجموعة تحديات التصوير الخاصة به. هذا هو السبب في أن نصف هذه الحزمة يتعمق في العديد من تلك المشكلات المحيرة قبل تقديم طرق بسيطة للاستمرار في التقاط صورة عالية الجودة.
- وإذا لديك كاميرا (كانون) Canon فتضم الحزمة دورة تُسمى (Canon DSLR Photography) تساعدك في التعرف على الكاميرا قطعة قطعة، وستتعرف على طرق استخدام كل من الإعدادات التلقائية واليدوية بشكل فعال، كما تقدم لك نصائح احترافية لتحقيقأقصى استفادة من الكاميرا.
- كما تضم أكثر من دورة تدريبية حول كيفية تحرير الصور باحترافية، حيث إن عملية تحرير الصور لا تقل أهمية عن احتراف التصوير الفوتوغرافي. ستتعلم كيفية استخدام أكثر من برنامج من برامج شركة أدوبي، ويشمل ذلك كلًا من: Adobe Photoshop، و Adobe After Effects.
- ستتعلم كيفية تحليل إعدادات الإضاءة والمنظور والكاميرا للتنبؤ بمدى دمج صورتين، ثم ستنتقل إلى المستوى الاحترافي في الفوتوشوب لتتعلم كيفية إجراء تعديلات مخصصة، وكيفية تحسين صورك باستخدام Adobe After Effects، وإنشاء تأثيرات لا يمكن إنشاؤها باستخدام Photoshop، وكيفية إجراء تغييرات جذرية في اللون، وإنشاء أنماط متكررة تساعدك على زيادة الإنتاجية.
- بالإضافة إلى ذلك؛ تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية تقدم ك دليل خطوة بخطوة لبدء مشروع التصوير الفوتوغرافي الخاص بك، ابتدءً من التعرف على المعدات التي تحتاجها ومرورًا بكيفية العثور على عملائك الأوائل، وكيفية إنشاء موقع إلكتروني لعملك، وكيفية التسعير للربح، وانتهاءً بكيفية التسويق لعملك باحترافية.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- تشمل هذه الدورة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- مستوى الخبرة المطلوب: كل المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
2985 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Canon DSLR Photography
- Truly Beautiful Food Photograph: My Exciting Masterclass
- Learn Black & White Photography Retouching in Photoshop
- Adobe Photoshop CC: Complete Beginner to Advanced Training
- Adobe Photoshop for Beginners Training Course
- After Effects for Photography
- Studio Portrait Photography
- The Art of Perspective: Tools That Make Your Pictures Pop
- The Art of Finding Light: Photography for the Artist in You
- The Art of Figure to Ground: Photography’s Untaught Secret
- The Art of Seeing: Photography Training for the Artist in You
- Long Exposure Photography
- Travel Photography
- Start Your Photography Business
- Beautiful Product Photography: Your Complete Masterclass