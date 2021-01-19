صفقة اليوم.. احترف التصوير الفوتوغرافي وتحرير الصور مع خصم 98%

وسواء كنت في تفكر في احتراف تصوير الطعام أو تصوير الطبيعة، أو تواجه ظروف إضاءة غريبة، أو تحاول الحصول على الزاوية الصحيحة على كائن ثابت، فإن كل ظرف يجلب مجموعة تحديات التصوير الخاصة به. هذا هو السبب في أن نصف هذه الحزمة يتعمق في العديد من تلك المشكلات المحيرة قبل تقديم طرق بسيطة للاستمرار في التقاط صورة عالية الجودة.