تشغيل تطبيقات ويندوز عبر لينكس أصبح أسهل

أعلن مشروع طبقة التوافق المفتوح المصدر بين لينكس وويندوز، Wine، عن الإصدار المستقر Wine 6.0، وهو أكبر من الإصدار الثابت السابق الصادر في منتصف عام 2020.

ويأتي هذا التحديث كتتويج لعام كامل من جهود التطوير ويحتوي على أكثر من 8300 تغيير فردي أو 900 تغيير أكثر مما تم شحنه في الإصدار الأخير الصادر في شهر يوليو 2020.

ويعد مشروع Wine مخصصًا لتشغيل تطبيقات وألعاب ويندوز عبر أنظمة لينكس والأنظمة المشابهة ليونكس، بما في ذلك macOS.

وعلى عكس تشغيل جهاز ظاهري أو محاكي، يركز Wine على استدعاءات واجهة بروتوكول تطبيقات ويندوز وترجمتها إلى استدعاءات واجهة نظام التشغيل المحمولة POSIX.

ويحتل Wine مكانًا مثيرًا للاهتمام في تاريخ شركة مايكروسوفت، التي عارضته في الماضي، لكنها اعتبرته حديثًا مثالًا على أهمية واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.

وقالت مايكروسوفت: إنها أنشأت معاكسًا لمشروع Wine في نظام التشغيل ويندوز 10 من خلال إعادة تنفيذ بنية بعض واجهات برمجة تطبيقات لينكس لإنشاء طبقة التوافق المسماة Windows Subsystem for Linux التي تسمح لبرامج لينكس بالعمل عبر ويندوز.

وتشمل النقاط البارزة الرئيسية لهذا الإصدار الوحدات الأساسية بتنسيق PE (المتصمنة NTDLL و KERNEL32 و GDI32 و USER32)، ودعم DirectShow و Media Foundation، وإعادة تصميم وحدة التحكم النصية.

وتتضمن تحسينات الرسومات حول Direct3D عارض Vulkan التجريبي لمكون Wine المسمى WineD3D – الذي يستبدل Microsoft Direct3D – مع دعم تظليل أفضل، ويدعم برنامج تشغيل Vulkan ما يصل إلى الإصدار 1.2.162 من مواصفات Vulkan.

ويوفر هذا الإصدار دعمًا للعديد من ميزات Direct3D 11، وهناك آلية جديدة لربط مكتبة Unix بوحدة PE، التي تسمح باستدعاءات PE لمكتبات يونكس للوظائف التي لا يمكن التعامل معها مع واجهات برمجة تطبيقات Win32.

وهناك أيضًا تحسينات على واجهة أجهزة الإدخال، وبرنامج تشغيل نواة USB الأساسي، وسجل موضع الفأرة للألعاب، وإشعارات جهاز التوصيل والتشغيل.

ويشتمل Wine 6.0 على مجموعة من تحسينات Windows NT kernel، بما في ذلك دعم أفضل لأنظمة مكافحة الغش للألعاب التي تقوم بتحميل برامج تشغيل النواة، ودعم أفضل للشبكة لبرامج تشغيل حماية النسخ.

وأضاف المشروع دعمًا مبكرًا لمعمارية ARM64 عبر macOS لأجهزة ماك المستندة إلى رقاقة Apple M1 بينما تمت إزالة دعم معمارية PowerPC.





