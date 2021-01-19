أيسر تعلن عن حواسيب بتصميمات متينة للمدارس

أعلنت شركة أيسر عن خمسة أجهزة حواسيب محمولة جديدة تستهدف المدارس، وتتألف المجموعة من أربعة أجهزة كروم بوك وجهاز ويندوز واحد قابل للتحويل.

ويعتبر اثنان من أجهزة كروم بوك عبارة عن أجهزة متحولة قائمة على معالجات إنتل Spin 512 و Spin 511، مع شاشات تدور لتحويلها إلى أجهزة حواسيب محمولة، بينما يتميز الجهازان الآخران بتصميم أكثر تقليدية ويتم تشغيلهما بمعالجات Arm.

وتم تصميم جميع أجهزة الحواسيب المحمولة الخمسة لتكون متينة، مع لوحات مفاتيح ومكونات مقاومة للانسكاب تم اختبارها وفقًا لمعايير المتانة العسكرية MIL-STD 810H.

ويتم تشغيل أجهزة كروم بوك القابلة للتحويل بمعالجات إنتل Intel (على وجه التحديد Celeron N4500 و Celeron N5100).

ويحتوي Spin 511 على شاشة بقياس 11.6 إنشًا وبدقة HD وبنسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:9، بينما يحتوي Spin 512 على شاشة بقياس 12 إنشًا وبدقة +HD وبنسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 3:2.

ويأتي كلاهما بسعة تخزين تصل إلى 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، بينما يصل عمر البطارية إلى 10 ساعات.

ويحتوي كل من Spin 512 و Spin 511 على شاشات مقاومة للخدش ومضادة للميكروبات، لكن يتميز Spin 512 أيضًا بطبقة مماثلة مضادة للميكروبات على لوحة المفاتيح ولوحة اللمس.

وتتوفر أجهزة كروم بوك من أيسر في شهر مارس، ويبدأ سعر Spin 512 من 430 دولار، في حين يبدأ سعر Spin 511 من 400 دولار.

وهناك أيضًا أجهزة Chromebook 511 و Chromebook 311 بقياس 11 إنشًا المستندة إلى معالجات Arm، التي تتميز أيضًا بتصميمات متينة.

ويتم تشغيل Chromebook 511 بمعالج Snapdragon 7c من كوالكوم، ويتميز باتصال 4G LTE، ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 20 ساعة عند الشحن.

وفي الوقت نفسه، يحتوي Chromebook 311 على معالج MT8183 من ميدياتيك، ويعمل أيضًا لمدة تصل إلى 20 ساعة مقابل الشحن.

ويتم إطلاق Chromebook 311 هذا الشهر بسعر يبدأ من 300 دولار، بينما يأتي Chromebook 511 في شهر أبريل بدءًا من 400 دولار.

وهناك أيضًا جهاز حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز بقيمة 330 دولار يسمى TravelMate Spin B3، ويتضمن هذا الجهاز لوحة مفاتيح متينة يمكن قلبها لتحويل الحاسب المحمول إلى جهاز لوحي.

ويتم تشغيل TravelMate Spin B3 بمعالج Pentium Silver من إنتل مع عمر بطارية يصل إلى 12 ساعة، ويأتي الحاسب مزودًا بشاشة مضادة للميكروبات بشكل قياسي، مع خيار وجود طلاء مماثل على لوحة المفاتيح ولوحة اللمس.

ويتم إطلاق الحاسب المحمول TravelMate Spin B3 في شهر أبريل.





