Targus لديها مصباح مضاد للميكروبات للوحة المفاتيح

أعلنت شركة تصنيع الإكسسوارات Targus عن مجموعة من المنتجات التي تركز في الوقت الحالي على قابلية النقل والاستدامة والحفاظ على الصحة أثناء جائحة فيروس كورونا.

وتوجه Targus معظم منتجاتها الجديدة لمحاربة فيروس كورونا الجديد أثناء عملك في المنزل، حيث هناك عدد كبير من الملحقات الأكثر أمانًا للصحة الوبائية، وأبرزها حقيبة الظهر 2Office المضادة للميكروبات وضوء التطهير LED UV-C.

وصمم ضوء التطهير LED UV-C بالأشعة فوق البنفسجية لوضعه أعلى لوحة المفاتيح والفأرة أو أي شيء آخر تريد تنظيفه، بحيث يقضي تلقائيًا على 99.9 في المئة من الفيروسات والبكتيريا عن طريق التشغيل لمدة خمس دقائق كل ساعة.

كما أن ضوء التطهير حساس للحركة، حيث يستخدم مستشعرات الحركة لاكتشاف ما إذا كنت تستخدم جهاز الحاسب، وينتظر حتى تنتهي لبدء دورة التنظيف.

وإذا لم تكن مهتمًا بضوء الأشعة فوق البنفسجية لتنظيف لوحة المفاتيح والفأرة، فقد أعلنت Targus أيضًا أنها تعمل على فأرة ولوحة مفاتيح مضادة للميكروبات.

وتحتوي حقيبة الظهر المضادة للميكروبات 2Office، التي يمكنها حمل أجهزة الحاسب المحمولة التي يتراوح حجمها بين 15 و 17.3 إنشًا، على طلاء مضاد للميكروبات عبر نقاط الاتصال الرئيسية.

وإذا كنت لا تبحث عن حقيبة ظهر جديدة، فقد أعلنت الشركة أيضًا عن حافظات مضادة للميكروبات للأجهزة اللوحية، جنبًا إلى جنب مع شاشات الخصوصية المضادة للميكروبات لشاشات حاسب مختارة.

وأعلنت الشركة أيضًا عن قاعدة التثبيت Tablet Cradle Workstation والحافظة المتينة لجهاز Samsung Galaxy Tab Active 3.

وتستخدم قاعدة التثبيت برنامج DeX من سامسونج الذي يتيح لك توصيل الجهاز اللوحي بشاشة للحصول على تجربة تشبه سطح المكتب.

وبالنسبة لمالكي أجهزة آيباد، فقد أعلنت Targus أيضًا عن حافظة EcoSmart، وهي مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

وأعلنت Targus عن شاشات الخصوصية المضادة للميكروبات الجديدة، التي تتراوح تكلفتها بين 35 دولار و 185 دولار، وذلك اعتمادًا على الأجهزة المخصصة لها، وهي متاحة الآن.

ومن المقرر إصدار كل من الضوء وحقيبة الظهر في ربيع عام 2021 إلى جانب لوحة المفاتيح والفأرة المضادة للميكروبات وحقيبة SafePort المتينة لأجهزة آيباد من الجيل السابع والثامن.





