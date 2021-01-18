Dolby تريد تعزيز جودة الصوت عبر الحواسيب المحمولة

تريد شركة Dolby تعزيز جودة الصوت لمكالمات الفيديو عبر الحواسيب المحمولة، بحيث تأتي ميزة Dolby Voice إلى جهازي حاسب محمول من شركة لينوفو.

وتهدف التقنية الصوتية إلى إلى تسهيل سماع الأشخاص أثناء المكالمات الجماعية، وتجمع بين عناصر، مثل الحد من ضوضاء الخلفية والضبط الديناميكي لجعل الاجتماعات تبدو أكثر وضوحًا وطبيعية وأقل إرهاقًا.

وتشمل كل من حواسيب لينوفو المحمولة ThinkPad X1 Carbon Gen 9 و ThinkPad X1 Yoga Gen 6 التقنية، لكن شركة Dolby رفضت تحديد أجهزة الحاسب المحمولة الأخرى التي قد تأتي في المستقبل.

ولا تعد تقنية Dolby Voice جديدة تمامًا، إذ استخدمت الشركة سابقًا تقنية أساسية مماثلة لجهازي Dolby Conference Phone و Dolby Voice Room، اللذان كانا كلاهما حلًا للمؤتمرات يركز على الأنشطة التجارية.

وتشتمل التقنية على ميزتين مختلفتين تعملان مع مكبرات الصوت والميكروفونات لجعل سماع صوت المكالمات أسهل.

وتعمل ميزة التقاط الغرفة بالكامل والضبط الديناميكي على ضبط صوت المكالمة لتسهيل سماع الأشخاص الأكثر هدوءًا أو البعيدين عن الميكروفون.

وتتضمن تقنية Dolby Voice أيضًا تقليل الضوضاء للتخلص من الصدى وضوضاء الخلفية، وتقول الشركة: إن التقنية تسهل سماع الكلام عندما يكون هناك عدة أشخاص يتحدثون في المكالمة نفسها بفضل ميزة فصل الصوت.

وتعمل التقنية على كل من الصوت الوارد والصادر، لذا يجب أن تبدو أوضح للأشخاص الذين تتحدث معهم أو تستمع إليهم، ويمكن التحكم في ميزات Dolby Voice عبر تطبيق Dolby Access.

وتحدد مجموعة الأجهزة والبرامج الخاصة بك أي من هذه الميزات يمكن استخدامها، وتقول الشركة: إن التقاط الغرفة بالكامل، والضبط الديناميكي، وتقليل الضوضاء تعمل كلها مع جهازي الحاسب المحمول من لينوفو، بغض النظر عن البرنامج المستخدم.

ويمكن أيضًا أن تستفيد الميكروفونات الخارجية بقياس 3.5 ملم الموصولة بجهاز الحاسب المحمول من تقليل الضوضاء والضبط الديناميكي.

ومع ذلك، فإن متطلبات ميزة فصل الصوت أعلى قليلاً، وتعمل الميزة فقط عند استخدام الميكروفونات المدمجة في الحاسب المحمول مع خدمات محددة، بما في ذلك Zoom.

وبالنظر إلى أن العديد من الأشخاص ظلوا في منازلهم على مدار العام الماضي، فقد تزايد الاهتمام باستخدام البرامج لتحسين جودة الصوت أثناء المكالمات.

وقامت بعض خدمات الدردشة، مثل: Discord و Google Meet، ببناء تقنية تقليل الضوضاء في الخلفية مباشرةً في خدماتها، بينما يعمل برنامج Broadcast من إنفيديا عبر تطبيقات الدردشة المختلفة، طالما أن لديك عتاد إنفيديا المناسب.





