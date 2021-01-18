كيفية التحقق من البيانات التي يجمعها أي تطبيق قبل تثبيته في آيفون أو آيباد

أطلقت شركة آبل ميزة تُسمى (ملصقات الخصوصية) Privacy Labels تهدف إلى الحفاظ على خصوصية المستخدمين، حيث توفر المزيد من الشفافية حول البيانات التي تجمعها تطبيقات (iOS)، سواء كانت من مطورين تابعين لجهات خارجية، أو تطبيقات آبل نفسها، بالإضافة إلى تلك التي تأتي مثبتة سابقًا في هواتف آيفون وأجهزة آيباد لفهم كيفية استخدام معلوماتك بشكل كامل.

هذه الميزة عبارة عن قسم جديد يظهر في صفحة كل تطبيق مدرج في متجر آب ستور يتضمن ملخصًا نشره المطور لممارسات الخصوصية المتعلقة بالتطبيق، وهي متاحة الآن لجميع مالكي هواتف آيفون العاملة بأحدث إصدار من iOS 14، وأجهزة آيباد العاملة بأحدث إصدار من iPadOS.

تصف آبل ميزة (ملصقات الخصوصية) لتطبيقات iOS على أنها مشابهة لملصقات التغذية التي نجدها على الطعام، حيث إن هدف آبل من هذه المبادرة هو إطلاع المستخدمين بشكل أفضل على ممارسات الخصوصية للتطبيقات الفردية.

تنقسم ملصقات الخصوصية لتطبيقات (iOS) إلى ثلاثة أجزاء، وهي:

البيانات المستخدمة لتتبعك: تتضمن البيانات التي تُجمع عنك والتي يمكن استخدامها لتتبعك عبر الإنترنت، كما تُستخدم لاستهدافك بالإعلانات المخصصة.

البيانات المرتبطة بك: تتضمن بياناتك الشخصية، مثل: الاسم والعمر والجنس والعنوان والموقع وتاريخ البحث والتصفح، وغيرها من البيانات الشخصية، التي تقدمها أنت عادةً عند إنشاء حساب جديد في التطبيق.

البيانات غير المرتبطة بك: تتضمن البيانات العامة التي تُجمع عند استخدامك للجهاز ولكن لا يمكن ربطها بك، وقد تتضمن معلومات عامة، مثل: استخدام بيانات الهاتف أو أي نشاط آخر، وهي بيانات لا ترتبط بالضرورة بما تفعله في التطبيق ولكنها تُجمع على أي حال.

إذا كنت تهتم بحماية خصوصيتك؛ ستساعدك هذه الميزة في اختيار التطبيقات التي تستخدمها في آيفون و آيباد، أو على الأقل معرفة البيانات التي تشاركها معها. لذلك دعنا نتعرف على كيفية التحقق من هذه البيانات التي تجمعها التطبيقات:

أولًا؛ التحقق من التطبيقات الموجودة في آب ستور:

انتقل إلى (آب ستور) App Store في آيفون أو آيباد.

ابحث عن التطبيق الذي تريد التحقق من البيانات التي يجمعها، ثم افتح صفحته في المتجر.

اسحب للأسفل حتى تصل إلى (خصوصية التطبيق) App privacy، وسيظهر هذا القسم أسفل قسم (التقييمات والمراجعات).

اضغط على خيار (الاطلاع على التفاصيل) See Details؛ وستظهر لك قائمة تضم كافة البيانات التي يجمعها التطبيق، فعلى سبيل المثال إذا بحثت عن تطبيق فيسبوك ستظهر لك قائمة طويلة من البيانات التي يجمعها في هذا القسم.

يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل الخصوصية للتطبيقات من خلال البحث على الويب عن التطبيق وفتح صفحته في متجر آب ستور، وسترى قسم (خصوصية التطبيق) App privacy أسفل قسم تقييم التطبيق.

اضغط على (خيار الاطلاع على التفاصيل) للحصول على القائمة الكاملة من البيانات التي يجمعها التطبيق.

ثانيًا؛ التحقق من تطبيقات آبل غير الموجودة في متجر التطبيقات:

يمكنك العثور على نظرة عامة حول (خصوصية التطبيق) App privacy لجميع تطبيقات آبل غير الموجودة في متجر التطبيقات التي تأتي مثبتة في آيفون أو آيباد سابقًا من خلال هذا الرابط.





