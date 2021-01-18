فرشاة الأسنان من فيليبس تستخدم الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة فيليبس الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الصحية عن فرشاة الأسنان الجديدة Sonicare 9900 Prestige مع تقنية SenseIQ التي تأمل الشركة في أن تصمد أمام منافسيها من Oral-B وغيرها.

وتقول الشركة إن فرشاة الأسنان الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة صحة فمك وتنظيف أسنانك لحماية أسنانك بشكل أفضل من التسوس.

وأثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة، تستشعر تقنية SenseIQ أسنانك ولثتك وتتكيف معها وتعتني بها، مما يوفر تجربة تنظيف فريدة ومخصصة، وتشعر التقنية بمدى الضغط على أسنانك وتضبط شدة الاهتزازات لتناسبك.

وتستخدم Philips Sonicare 9900 Prestige مستشعرات لاكتشاف الضغط الذي تمارسه وحركات التنظيف التي تستخدمها والتغطية التي تحققها، وتراقب المستشعرات أيضًا مدة استخدام الفرشاة وعدد مرات تنظيفها.

وقالت الشركة: إن معظمنا يمارس الكثير من الضغط أثناء التنظيف، وهذه الوحدة الجديدة مصممة للتخفيف من هذا الاتجاه.

ويحتوي رأس الفرشاة الجديد على مجموعة جديدة من الشعيرات الزاوية التي تقول فيليبس أنها تزيل طبقة البلاك 20 مرة أكثر من النماذج الحالية مع توفير مرونة للتعويض عن أي ضغط زائد، إلى جانب إزالة البقع والعناية باللثة.

ويمكن للأطراف المثلثة إزالة ما يصل إلى 100 في المئة من البقع في أقل من يومين، وتوفر الشعيرات الأطول تنظيفًا عميقًا للثة أكثر صحة حتى 15 مرة.

ويقدم تطبيق Philips Sonicare إرشادات في الوقت الفعلي حول أفضل طريقة لتنظيف أسنان الأشخاص، وكلما زاد استخدامك لها، أصبحت توصياتك أكثر تخصيصًا.



ويتتبع التطبيق فرشك، ويضع التذكيرات، ويقدم لك نصائح حول كيفية تنظيف الأسنان بشكل صحيح، وبمرور الوقت، سيكون البرنامج قادرًا على تقديم تقارير مرحلية أسبوعية وشهرية وحتى سنوية.

ولا تحتاج الآن إلى اصطحاب هاتفك معك عند تنظيف أسنانك لأن فرشاة الأسنان تعمل تلقائيًا على مزامنة البيانات بعد ذلك.

وهناك حافظة السفر الجديدة للفرشاة المصنوعة من الجلد النباتي الناعم الملمس، بحيث تأتي مع منفذ USB-C مدمج خاص بها لسهولة إعادة الشحن أثناء التنقل.

وأصبح التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي هما الكلمات المشهورة في التكنولوجيا هذه الأيام، وتضيف جميع المنتجات الجديدة تقريبًا هذه الكلمات إلى منتجاتها بصفتها نقطة بيع رئيسية.

وتستخدم فرشاة الأسنان الجديدة رأسًا واحدًا فقط متعدد الإمكانات، وليس هناك حاجة لتبديل الرأس أثناء تغيير الأوضاع، بينما لا تزال تعد بتنظيف أفضل مقارنة بالفرش الكهربائية.





