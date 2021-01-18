ساعة Skagen الذكية الهجينة تتميز بشاشة E Ink

كشفت شركة Skagen – المملوكة لشركة Fossil – عن ساعة ذكية هجينة جديدة تسمى Jorn Hybrid HR، التي تقدم معظم ميزات تتبع اللياقة البدنية الحاسمة الموجودة في Falster 3 بسعر معقول.

وتعتبر ساعة Falster 3 الذكية من Skagen من العام الماضي من بين أفضل الساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS التي يمكنك شراؤها، ومع ذلك، فإن سعرها البالغ نحو 300 دولار لا يجعلها الخيار الأفضل لأصحاب الميزانية المحدودة.

وتعد Jorn Hybrid HR الجديدة مزيجًا من التصميم الكلاسيكي والتكنولوجيا الذكية، وذلك بفضل شاشة الحبر الإلكتروني بقياس 1.09 إنشًا العاملة دائمًا، التي تتيح لك عرض جميع معلومات تتبع اللياقة البدنية في لمحة.

وعند الحديث عن تتبع اللياقة البدنية، تقدم Jorn Hybrid HR إلى حد كبير جميع الميزات الأساسية التي تبحث عنها في ساعة ذكية، بما في ذلك المراقبة المستمرة لمعدل ضربات القلب، وتتبع النوم، وتتبع الخطوات، واكتشاف التمرين، والمزيد.

وتأتي الساعة بحجمين 38 مم و 42 مم، وكلاهما يوفر عمر بطارية يصل إلى أسبوعين بشحنة واحدة.

وبالرغم من شاشة العرض بالحبر الإلكتروني، تقدم الساعة العديد من وجوه الساعة المخصصة التي يمكنك استخدامها لتخصيص الساعة حسب رغبتك.

وتأتي مع مجموعة من الميزات الإضافية، مثل: GPS، والتحكم في الموسيقى، وتنبيهات الإشعارات، والمنبه، والمؤقت، وساعة التوقف، وما إلى ذلك.

كما أن الساعة مقاومة للماء حتى 3ATM، وتستخدم حزامًا قياسيًا بقياس 22 مم.

ويبدأ سعر Jorn Hybrid HR من 195 دولار، وتطرح للبيع في الولايات المتحدة اعتبارًا من 26 يناير.

وإلى جانب Jorn Hybrid HR، أصدر (مايكل كورس) Michael Kors أيضًا ساعتين جديدتين Access Gen 5E Darci و Access Gen 5E MKGO.

وتعتمد ساعات مايكل كورس الجديدة على ساعات Fossil Gen 5E الذكية التي تم إصدارها العام الماضي، وتتميز بتصميم محدث قليلاً مع العديد من الزخارف لتبرير السعر المتميز.

وعلى عكس Jorn Hybrid HR، تعمل كلتا ساعتي Michael Kors بنظام Wear OS، وتستندان إلى منصة Snapdragon Wear 3100.

وتقدم الساعات الميزات نفسها التي تقدمها Fossil Gen 5E، بما في ذلك شاشة من نوع OLED بقياس 1.19 إنشًا، وتتبع النشاط، ومراقبة النوم، والمراقبة المستمرة لمعدل ضربات القلب.

وتتيح لك الساعات أيضًا إجراء المكالمات الهاتفية أو تلقيها، والتحدث إلى مساعد جوجل، كما أنها تأتي مع دعم NFC للمدفوعات السريعة عبر Google Pay.

وتحتوي الساعات على 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 4 جيجابايت للتخزين وبطارية بسعة 300 ميلي أمبير، كما أنها مقاومة للماء وفقًا لمعيار 5ATM.

وكما تتوقع، فإن أسعار ساعات مايكل كورس أعلى بكثير من الساعات الذكية العادية Fossil Gen 5E، وذلك بالنظر إلى تصميمها المتميز.

ويبدأ سعر Access Gen 5E Darci من 350 دولار، بينما يبدأ سعر Access Gen 5E MKGO من 250 دولار.





