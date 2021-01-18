تقنية القوارب الذاتية الإرساء من فولفو أصبحت حقيقة

أعلنت شركة Penta، الشركة البحرية التابعة لشركة فولفو، عن الوصول التجاري لتقنية القوارب الذاتية الإرساء المسماة الإرساء المساعد المتكامل.

ويمنح نظام المساعدة في الإرساء للقبطان تحكمًا أفضل عند إرساء القارب عن طريق الأتمتة، والتعويض عن بعض المتغيرات الديناميكية، مثل: الرياح والتيار، ومساعدة السفينة على البقاء في مسارها المقصود.

وجرى تصميم تقنية القوارب الذاتية الإرساء للتعامل مع الفوضى المعقدة لقيادة السفينة إلى الرصيف، مما يجعل حياة القبطان أسهل كثيرًا.

ويمكن أن يكون الإرساء أحد أكثر الجوانب إرهاقًا وتحديًا للقوارب حتى بالنسبة للقباطنة ذوي الخبرة، إذ إن تقلبات المد والجزر والرياح تجعل الأمر أكثر صعوبة عندما تحاول التوجه إلى رصيف الميناء.

وبالإضافة إلى ذلك، فأنت لا تحاول فقط منع قاربك من التحطم، بل تحاول أيضًا عدم الاصطدام بأي شخص آخر أيضًا.

وعلى عكس السيارة، فإن القارب لا يقف ساكنًا أبدًا دون الحاجة إلى بعض المناورة، كما أن التحرك في خط مستقيم إلى رصيف ضيق في طقس رديء أصعب بكثير من توجيه عجلة السيارة.

وتقوم تقنية القوارب الذاتية الإرساء، التي تعرف موقع القارب باستخدام مزيج من النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وأجهزة الاستشعار الموجودة على متن المركب وتحديد المواقع الديناميكية، بإجراء التعديلات أثناء الإرساء.

ويحتاج قائد السفينة إلى إمساك عصا التحكم والإشارة في الاتجاه العام فقط، وسيقوم النظام بعمل الباقي.

وعرضت Volvo Penta قبل عامين هذا النظام للمرة الأولى خلال المرحلة السويدية من سباق فولفو للمحيطات في جوتنبرج.

وتم وضع قارب الاختبار بين يختين للسباق بطول 72.6 قدمًا، وتمكن من توجيه نفسه بسهولة بينهما دون أي ضغوط.

ويعتبر هذا النظام الجديد مهمًا لمستقبل السفر البحري، إذ إن القدرة على قيادة قارب في خط مستقيم – للتعويض تلقائيًا عن البيئة – يجب أن تجعل الإبحار أكثر أمانًا، كما أنه يقربنا أكثر نحو السفن البحرية المستقلة تمامًا.

ويمكنك طلب تقنية القوارب الذاتية الإرساء هذا الربيع، ويمكنك أيضًا إضافتها إلى اليخت الحالي من Volvo Penta ذي المحرك إذا كان حجمه بين 35 قدمًا و 120 قدمًا.

يذكر أن شركة Penta أطلقت في عام 2006 تقنية عصا التحكم الخاصة بها، التي جلبت وظائف المناورة والتحكم للقوارب الترفيهية.





