تأخير طرح شاشات DisplayPort 2.0 بسبب الوباء

قالت جمعية معايير إلكترونيات الفيديو VESA: إنها تتوقع شحن الشاشات الأولى المزودة بمنفذ DisplayPort 2.0 في وقت لاحق من هذا العام.

ويأتي ذلك بعد أن مر ما يقرب من عامين منذ أن نشرت VESA للمرة الأولى مواصفات DisplayPort 2.0، ووعدت بتقديم الدعم للشاشات بدقة 8K، ومعدلات التحديث الأعلى، والمزيد.

وكان من المفترض أن تصل الشاشات الأولى المزودة بمنفذ DisplayPort 2.0 في أواخر عام 2020.

ويوضح متحدث باسم VESA في بيان: الشاشات التي تدعم DisplayPort 2.0 قيد التطوير حاليًا، لكن لم يتم طرح أي منها في السوق بعد.

وأضاف: يعمل منفذ DisplayPort 2.0 الآن في شرائح النظام الجديدة التي يجب أن تظهر في المنتجات لاحقًا في عام 2021.

ويرجع التأخير إلى جائحة فيروس كورونا، ويجتمع مطورو ومهندسو الأجهزة عادةً عدة مرات في السنة في حدث PlugTest، الذي تختبر خلاله العديد من الشركات الأنظمة وتعمل على حل مشكلات التشغيل البيني.

ويوضح متحدث باسم VESA أنه لم يكن لدى VESA حدث PlugTest في عام 2020، مما أدى إلى إبطاء نشر DisplayPort 2.0.

وتخطط VESA الآن لحدث PlugTest القادم لهذا الربيع في تايوان، لذلك من المتوقع بدء هذه العملية مرة أخرى.

ويعد منفذ DisplayPort 2.0 مهمًا ليس فقط لدقة 8K، ولكن أيضًا للدخول في معدلات التحديث المحسنة ودعم HDR بدقة أعلى.

ويدعم المعيار الجديد تقنيًا ما يصل إلى 80 جيجابت في الثانية كحد أقصى، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما هو متاح حاليًا في مواصفات DisplayPort 1.4.

ويسمح هذا لشاشات الألعاب بالعمل بدقة 4K الكاملة مع معدل تحديث 144 هرتز أو أكثر، ودعم HDR دون ضغط.

وبدأت مجموعة من شاشات الألعاب بسد الفجوة باستخدام تقنية DSC، التي تضغط بث UHD دون انخفاض ملحوظ في جودة الصورة.

ويدعم منفذ DisplayPort 2.0 أيضًا ما يلي:

الدقة الفردية:

شاشة واحدة بدقة 16K أو 15360×8460 بكسل عند 60 هرتز و 30 بت لكل بكسل 4:4:4 HDR مع DSC.

شاشة واحدة بدقة 10K أو 10240×4320 بكسل عند 60 هرتز و 24 بت لكل بكسل 4:4:4 HDR دون ضغط.

الدقة المزدوجة:

شاشتان بدقة 8K أو 7680×4320 بكسل عند 120 هرتز و 30 بت لكل بكسل 4:4:4 HDR مع DSC.

شاشتان بدقة 4K أو 3840×2160 بكسل عند 144 هرتز و 24 بت لكل بكسل 4:4:4 HDR دون ضغط.

الدقة الثلاثية:

ثلاث شاشات بدقة 10K أو 10240×4320 بكسل عند 60 هرتز و 30 بت لكل بكسل 4:4:4 HDR مع DSC.

ثلاث شاشات بدقة 4K أو 3840×2160 بكسل عند 90 هرتز و 30 بت لكل بكسل 4:4:4 HDR دون ضغط.

ويوفر DisplayPort Alt Mode 2.0 أيضًا كل هذه الإمكانات إلى موصلات USB Type-C، وبينما ننتظر وصول شاشات DisplayPort 2.0، بدأت شاشات HDMI 2.1 بالظهور بشكل أكثر انتظامًا.

وكشفت مجموعة من الشركات المصنعة عن شاشات جديدة في معرض CES 2021، لكن معظم الشركات اختارت عدم تسعير شاشات HDMI 2.1.





