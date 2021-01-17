Flipper Zero يحول القرصنة إلى لعبة حيوانات رقمية

يمثل Flipper Zero جهازًا صغيرًا يشبه لعبة الحيوانات الأليفة الرقمية المحمولة Tamagotchi يأمل صانعوه أن يدفع الناس إلى القرصنة.

ويصفه الفريق المسؤول عن الجهاز بأنه متعدد الأدوات ومفتوح المصدر للبحث والتحقق من بروتوكولات الراديو وأنظمة التحكم في الوصول والأجهزة والمزيد.

ومثل لعبة الحيوانات الأليفة الرقمية الكلاسيكية، فإن الجهاز يحتوي على مخلوق لطيف ويحتاج الرعاية، لكن أحد الاختلافات الكبيرة هو أن هذا الدلفين يحب الاختراق.

وهناك عناصر التحكم المدمجة البسيطة مع لوحة اتجاهية من خمسة أزرار وزر للخروج أو الرجوع، ويحتوي الجهاز على شاشة أحادية اللون صغيرة الحجم منخفضة الطاقة بقياس 1.4 إنشًا وبدقة 128×64 بكسل.

ومع ذلك، يبدو أن هناك الكثير الذي يمكنك فعله باستخدام Flipper Zero بصفته جهازًا مستقلًا.

وقام الفريق المسؤول عن الجهاز ببنائه باستخدام جميع الأدوات التي قد تحتاجها للقرصنة أثناء التنقل، حيث يتم وضع الكثير من البرامج النصية والهجمات الشعبية في القائمة.

ويمثل النطاق الفرعي بترددات تحت 1 جيجاهرتز النطاق التشغيلي لفئة واسعة من الأجهزة وأنظمة التحكم في الوصول، مثل: أجهزة التحكم عن بُعد في أبواب المرآب وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء وأنظمة التحكم عن بعد دون مفتاح.

ويحتوي الجهاز على شريحة CC1101 مدمجة يمكنها الإرسال والاستقبال، وهوائي مدمج بترددات 433 ميجاهرتز، مما يجعله جهاز إرسال واستقبال قويًا قادرًا على نطاق يصل إلى 100 متر.

ويمكنك استخدام جهاز الإرسال المزود بالأشعة تحت الحمراء للتحكم في أجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء والأنظمة الأخرى.

وباستخدام وحدة NFC، ستتمكن من الاتصال بمجموعة كبيرة من الأجهزة التي تدعم تقنية NFC.

ويعد جهاز Flipper Zero مفتوح المصدر وقابل للتخصيص، ويمكنك توصيل أجهزة أخرى للاستفادة منها بشكل أكبر.

ويمكنك توصيله بهاتفك أو بأجهزة أخرى عبر البلوتوث، أو توصيل بطاقة MicroSD لتوسيع التخزين وإضافة المكونات الإضافية الخاصة بك.

ويحتوي Flipper Zero أيضًا على منافذ GPIO و USB لتوصيله بالأجهزة الأخرى.

وبالنظر إلى أنه لعبة، فستتمكن من ترقية دولفينك من خلال انتصارات القرصنة، وتحتاج إلى اختراق الأشياء كثيرًا لإبقائه سعيدًا.

واستطاع المتسللون الذين أنشأوا Flipper Zero التفوق على هدفهم الأصلي للتمويل الجماعي البالغ 60 ألف دولار، مع تعهد الداعمين بما يقرب من 5 ملايين دولار، ومن المفترض أن يبدأ شحن الجهاز الشهر المقبل.

وقال (ألكسندر كولاجين) Alexander Kulagin، أحد مؤسسي Flipper Zero: أحد أسباب نجاحنا مع Flipper Zero هو أن الجميع يريد أن يصبح متسللًا في هذه الأيام، لكن لا يعرف الجميع كيف ذلك.

وأضاف: أردنا أن نظهر أن القرصنة هي شيء قد تستخدمه بشكل يومي، وهي ليست شيئًا شريرًا، بل مجرد مجموعة من المهارات مثل أي شيء آخر.





