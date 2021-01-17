موظفو تويتر متخوفون من انتقام مؤيدي ترامب

يتخوف موظفو تويتر من انتقام مؤيدي ترامب، حيث أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض موظفي المنصة حولوا حساباتهم إلى حسابات خاصة وأزالوا سيرهم الذاتية عبر الإنترنت بسبب مخاوف من احتمال استهدافهم من مؤيدي الرئيس ترامب.

وبالإضافة إلى ذلك، حصل بعض المديرين التنفيذيين في تويتر على حراس شخصيين حيث تأخذ الشركة في الاعتبار قرارها بحظر أحد أعلى أصواتها.

وقالت تويتر في بيانها: إن حساب ترامب realDonaldTrump علق بشكل دائم من تويتر في الثامن من يناير بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف.

وقال الرئيس لمؤيديه في تجمع حاشد قبيل الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير: إنهم يجب عليهم إظهار القوة والقتال بقوة أكبر، وشجعهم على السير إلى مبنى الكابيتول.

وغرد ترامب أن نائب الرئيس (مايك بنس) Mike Pence لم يكن لديه الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به، وبعد ذلك – بينما كان الهجوم لا يزال مستمراً – غرد لمؤيديه.

وعزل مجلس النواب ترامب للمرة الثانية في 13 يناير بتهمة التحريض على العصيان.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، لم يكن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، (جاك دورسي) Jack Dorsey، الذي كان يعمل عن بُعد من جزيرة خاصة في اليوم الذي وقعت فيه أعمال الشغب، مقتنعًا تمامًا بأن فرض حظر مؤقت على الرئيس في ذلك اليوم كان القرار الصحيح.

وأخبر المسؤولون التنفيذيون في تويتر دورسي أن الرد على تغريدات ترامب في اليوم التالي لأعمال الشغب يشير إلى وجود احتمال كبير لمزيد من العنف في العالم الحقيقي، مما يؤدي في النهاية إلى التعليق الدائم.

ووقع أكثر من 300 موظف ضمن تويتر على عريضة داخلية تطالب بتعليق ترامب بشكل دائم، لكن وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد كانت الشركة قد قررت في تلك المرحلة حظر الرئيس.

وبعد إعلان تويتر عن حظره، أصدرت منصة سناب شات حظرًا دائمًا خاصًا به، وفرض Twitch وفيسبوك حظرًا لأجل غير مسمى على حسابات الرئيس ترامب.

وقالت فيسبوك في بيان شرح قرارها: مخاطر السماح للرئيس بالاستمرار في استخدام خدماتنا كبيرة للغاية.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت منصة شوبيفاي بإزالة متجر حملة ترامب، وهو المصدر الرئيسي لمبيعات قبعات Make America Great Again وغيرها من السلع.

وقال دورسي في تغريدة: إن حظر حساب ترامب كان الخيار الصحيح، وكتب قائلاً: يعتبر الضرر غير المتصل بالإنترنت نتيجة الكلام عبر الإنترنت أمرًا حقيقيًا بشكل واضح، وهو ما يدفع سياستنا قبل كل شيء.





