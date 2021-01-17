خدمة البث Bravia Core توفر دقة تقارب دقة 4K Blu-ray

تتيح مجموعة تلفزيونات Bravia XR عبر منصة Bravia Core الجديدة من شركة سوني للعملاء مشاهدة الأفلام من خلال مستويات الجودة العليا المتاحة في السوق الاستهلاكية.

ويمكن لمالكي Bravia XR الاختيار من بين عدد من عناوين Sony Pictures ومشاهدتها باستخدام تقنية Pure Stream من سوني، التي تحقق جودة أقراص Blu-ray الفائقة الدقة، وفقًا لشركة سوني.

وتسمح تقنية Pure Stream أيضًا ببث ما يصل إلى 80 ميجابت في الثانية، وللمقارنة، توصي معظم خدمات البث بالحفاظ على سرعة إنترنت بين 15 و 25 ميجابت في الثانية لتحقيق دقة 4K Ultra HD.

وتأتي المنصة محملة سابقًا عبر جميع نماذج Bravia XR الجديدة (MASTER Series Z9J 8K LED و MASTER Series A90J و A80J OLED و X95J و X90J 4K LED)، وتستخدم بشكل فعال نظام القسيمة.

واعتمادًا على النموذج الذي يشتريه شخص ما، يتم منحه عددًا من الائتمانات، ويمكن صرف هذه الاعتمادات لعدد من العناوين الجديدة.

وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان الأشخاص الاحتفاظ بهذه العناوين بعد شرائها باستخدام الائتمانات.

وعلى صعيد البث، ينص موقع سوني الإلكتروني على أنه يمكن للعملاء بث عدد من العناوين في أي وقت وبأي عدد من المرات بجودة تصل إلى 4K HDR.

لكن هناك حدود لذلك أيضًا، إذ يعتمد اختيارك للأفلام على مدى التوفر ونموذج Bravia XR الذي اشتريته.

ولن تحل Bravia Core محل Netflix، لكن يبدو أنها مصممة خصيصًا لتظهر للعملاء الإمكانات النهائية لجهاز التلفزيون الجديد.

وتمتلك تلفزيونات Bravia XR أيضًا أكبر مجموعة أفلام محسنة بتقنية IMAX، التي تجمع بين محتوى 4K HDR المعاد تصميمه رقميًا وتقنيات الصوت DTS مع أفضل المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية ومنصات البث.

ولم تذكر شركة سوني عدد عناوين IMAX أو غيرها من العناوين التي ستكون متاحة، لكن من المحتمل أن تكون محدودة للغاية مقارنة بالخدمات الأخرى.





