Windows 10x .. المنافس الفعلي لنظام Chrome OS

يبدو أن شركة مايكروسوفت لديها الآن الرد الفعلي على نظام التشغيل Chrome OS بعد سنوات من الانتظار، حيث تم تسريب الإصدار الجديد وشبه النهائي من Windows 10x، مما يقدم نظرة أولية على التغييرات التي أجرتها الشركة على نظام التشغيل القادم لتجهيزه لأجهزة الحواسيب المحمولة.

وبدأ Windows 10x للمرة الأولى بصفته نسخة من ويندوز 10 مصممة للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة.

وكان من المفترض أن يتم إطلاقه مع Microsoft Surface Neo، وهو جهاز يشبه الجهاز اللوحي مزود بشاشتين منفصلتين بقياس 9 إنشات يمكن فتحهما لتصبحا شاشة كاملة بقياس 13 إنشًا.

وكشفت مايكروسوفت في العام الماضي أنها تعيد تصميم نظام التشغيل Windows 10x للأجهزة ذات الشاشة الواحدة، مثل الحواسيب المحمولة.

وبالرغم من أن الشركة أمضت سنوات في تمييز Windows 10x بصفته مخصصًا للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة والقابلة للطي، إلا أنه يبدو الآن أقرب إلى كونه نظام التشغيل Chrome OS أكثر من أي وقت مضى.

ويمثل الإصدار الأحدث الذي جرى تسريبه الشكل الشبه النهائي للنظام المفترض وصوله عبر الأجهزة المشابهة لأجهزة كروم بوك في وقت لاحق من هذا العام.

ولا يمكن للجميع الترقية إلى Windows 10x، كما أنه لا يمثل تحديثًا يظهر للأجهزة الحالية، بل يتم شحنه عبر الأجهزة الجديدة فقط، وهو نسخة خفيفة الوزن من ويندوز مصممة للذين يميلون إلى شراء أجهزة كروم بوك.

وكان نظام التشغيل Windows 10x يبدو مشابهًا قليلًا نظام التشغيل Chrome OS ضمن الأجهزة ذات الشاشات المزدوجة، لكن أصبح من الواضح الآن أنه مصمم للحواسيب المحمولة ذات الشاشة الواحدة بدلاً من ذلك.

وقامت شركة مايكروسوفت بتبسيط كل منطقة تقريبًا من ويندوز داخل Windows 10x إلى النقطة التي يبدو فيها أنه بوابة الويب بدلاً من بوابة لتطبيقات ويندوز.

ويتركز الزر ابدأ الآن في شريط المهام مع قائمة ابدأ التي تعمل بصفتها مشغل (لانشر)، ولا يحتوي على Live Tiles الموجودة ضمن ويندوز 10، وبدلاً من ذلك، هناك قائمة بالتطبيقات والمستندات الحديثة.

ويمكنك أيضًا البحث عن التطبيقات أو المستندات أو حتى محتوى عبر الويب من خلال محرك بحث Bing من مايكروسوفت.

وتبدو المقارنات مع نظام التشغيل Chrome OS واضحة هنا على الفور مع المشغل والتركيز على تطبيقات الويب.

ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب التقدمية PWA من متصفح Chromium Edge المدمج وتثبيتها على شريط المهام.

كما أن شريط المهام هذا ضمن Windows 10x هو أيضًا منطقة من نظام التشغيل تم تبسيطها بشكل كبير.

وقد تكون معتادًا على رؤية الكثير من أيقونات التطبيقات ضمن منطقة إشعارات النظام، لكنها غير موجودة في Windows 10x.

وبدلاً من ذلك، هناك مركز إجراءات بسيط يعرض الوقت وينبثق ليكشف عن الإعدادات السريعة، مثل: إيقاف تشغيل الجهاز أو تمكين VPN أو توصيل الشاشات أو إدارة مستوى الصوت.

ويتضمن هذا أيضًا الوصول إلى الإشعارات والأداة المحدثة للتحكم في تشغيل الوسائط.

ويمكنك سحب التطبيقات وإفلاتها لتشغيلها جنبًا إلى جنب، لكن لا توجد طريقة للسماح للتطبيقات بتغيير حجمها بحرية، ونتيجةً لذلك، تمت إزالة الزر الأوسط الذي اعتدت رؤيته في الجانب الأيمن العلوي من التطبيقات – الذي يبدل بين وضع ملء الشاشة ووضع النافذة.

وتحتوي الحواسيب المحمولة العاملة بنظام التشغيل Windows 10X على دعم لوحة التتبع للإيماءات لتطبيقات المهام المتعددة.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على إصدار حديث من مستكشف الملفات في Windows 10x مصمم بصفته طريقة للوصول إلى ملفات OneDrive السحابية، لكن يمكنك أيضًا إدارة الملفات التي تم تنزيلها أو الملفات الموجودة ضمن وحدة تخزين USB.

ولا توجد طريقة للوصول إلى الملفات المحلية في مستكشف الملفات الجديد هذا، حيث تم تصميم Windows 10X بشكل أساسي للتخزين السحابي.

ويبدو أن مايكروسوفت قد لا تقوم بشحن دعم تطبيقات سطح المكتب في Windows 10x، على الأقل في البداية.

وبنت مايكروسوفت تقنية حاوية لتشغيل تطبيقات سطح المكتب التقليدية في جهاز افتراضي، وجرى تصميم هذه التقنية في الأصل من أجل ضمان عمل التطبيقات القديمة بشكل صحيح مع الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة وعدم استنفاذها لعمر البطارية أو التداخل مع كيفية عرض التطبيقات عبر الشاشات المتعددة.

ولا تزال مايكروسوفت تطور تقنية الحاوية هذه، وتظهر كوضعية مطور فقط في هذا الإصدار من Windows 10x.

وقد يعني ذلك أن المستخدمين النهائيين لن يتمكنوا من تثبيت تطبيقات سطح المكتب العادية عبر Windows 10x، ومن الواضح في كلتا الحالتين أن مايكروسوفت تركز على مجموعة من التطبيقات من Microsoft Store بالإضافة إلى تطبيقات الويب.

ولم تؤكد مايكروسوفت رسميًا حتى الآن موعد شحن نظام التشغيل Windows 10X، أو الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة التي قد تطلق الأجهزة مع هذه النسخة من النظام التشغيلي.

ومن الواضح أن هذه محاولة مباشرة لتحدي أجهزة كروم بوك، بعد أن حاولت مايكروسوفت لسنوات وضع نظام Windows 10S بصفته بديلًا لنظام Chrome OS، لكن المشروع قد فشل، وتحول إلى S Mode فقط.





