MSI تعلن عن GE76 Raider Dragon Edition

أعلنت شركة MSI عن حاسب GE76 Raider Dragon Edition، الذي يجلب أحد أكثر التصميمات الفريدة للحواسيب المحمولة التي قد تراها هذا العام، حيث هناك نقش لافت للنظر محفور في غطاء الجهاز.

وتقول MSI: إن التصميم مستوحى من الإلهة القديمة تيامات Tiamat، التي كانت تُعرف في ديانات حضارات بلاد ما بين النهرين القديمة بأنها أم كل الآلهة، وتدعي MSI أن GE76 Raider يمثل القوة المطلقة.

وأصدرت الشركة في العام الماضي Dragonshield Edition من GE66 Raider المصمم ليبدو وكأنه سفينة فضاء.

وبالإضافة إلى GE76 Raider Dragon Edition، كشفت MSI النقاب عن عدد قليل من الأجهزة الأخرى ضمن سلسلة GE Raider، بما في ذلك GE76 Raider العادي (دون تصميم للغطاء) و GE66 Raider المحدث بقياس 15.6 إنشًا.

وجرى ترقية حواسيب GE Raider إلى بطاقات الرسوميات GeForce RTX 3000 الجديدة من إنفيديا.

ويمكن أن يتضمن GE66 و Dragon Edition بطاقة الرسومات GeForce RTX 3070 أو GeForce RTX 3080، بينما يحصل GE76 على GeForce RTX 3060.

ويعني هذا أنه سيكون بإمكان الحواسيب الوصول إلى تقنيات إنفيديا الحديثة، بما في ذلك تقنية BAR و Dynamic Boost 2.0 التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لموازنة الطاقة بين وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة وحدة معالجة الرسومات على أساس كل إطار.

وتقترن وحدات معالجة الرسومات هذه ضمن حواسيب GE Raider الجديدة مع معالجات Intel Core i7 من الجيل العاشر (Dragon Edition يحتوي على خيار Core i9).

كما أنها من بين الحواسيب المحمولة الأولى التي تدعم معيار Wi-Fi 6E، الذي يهدف إلى تقديم نطاق ترددي أفضل مع تداخل أقل.

وبغض النظر عن الرقاقات، فإن الميزة الأكثر وضوحًا في سلسلة GE Raider هي شريط LED الملون حول الحافة الأمامية للهيكل مع لوحة مفاتيح RGB القابلة للتخصيص

ولدى هذه الحواسيب الكثير من المنافذ، بما في ذلك منفذا USB-C، وثلاثة منافذ USB-A، ومنفذ للصوت، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذ Mini DisplayPort 1.4، ومنفذ Ethernet، وقارئ بطاقة SD.

ويمكن أن تأتي جميع النمذاج بشاشة من نوع IPS بدقة 1080 بكسل وبمعدل تحديث 300 هرتز أو 240 هرتز – ويحتوي Dragon Edition أيضًا على خيار 4K UHD، فيما يحتوي GE76 على خيار بدقة 1080 بكسل وبمعدل تحديث 144 هرتز.

وتتضمن نماذج GE76 مكبر صوت Duo Wave من تطوير MSI مع خاصية إلغاء الضوضاء، ولديها جميعًا بطارية بقوة 99.9 واط، وهي أكبر بطارية يمكنك إحضارها على متن الطائرة، والحجم الأكبر الذي من المحتمل أن تراه في أي جهاز محمول للمستهلك.





