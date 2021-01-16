MSI تجلب GeForce RTX 3000 إلى حواسيبها للألعاب

قدمت شركة MSI مجموعتها من الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب لعام 2021 خلال CES، ووفقًا للشركة، فقد زودتها ببطاقات رسومات سلسلة GeForce RTX 3000 الجديدة تمامًا من إنفيديا.

وبالإضافة إلى معدلات الإطارات المحسنة وتتبع الأشعة، فإن هذه بطاقات رسومات سلسلة GeForce RTX 3000 توفر أحدث ميزات إنفيديا، بما في ذلك تقنية BAR، كما أنها تتلقى دعمًا لمعيار الشبكة Wi-Fi 6E.

وتتصدر المجموعة حواسيب GS66 Stealth الجديدة، وتدعي الشركة أن الحاسب الجديد قادر على تشغيل الألعاب بمعدلات إطارات قابلة للتشغيل بدقة 4K، وهو أمر غير مألوف في أي حاسب محمول حديث.

وتأتي النماذج مع GeForce RTX 3060 وحتى GeForce RTX 3080 Max-Q، ويمكنك إقرانها بمعالج Intel Core i7 من الجيل العاشر وشاشة بدقة FHD بقياس 15.6 إنشًا بمعدل تحديث 240 هرتز أو 300 هرتز.

وهناك حاسبان جديدان من فئة GP Leopard هما: GP66 Leopard بقياس 15.6 إنشًا و GP76 Leopard بقياس 17.3 إنشًا.

ويمكن أن يأتي كلاهما مع GeForce RTX 3070، ويمكن تزويد GP66 Leopard ببطاقة GeForce RTX 3080 بدلًا من GeForce RTX 3070، وتتضمن هذه النماذج معالج Core i7-10875H.

وجعلت MSI حواسيب Leopards أرق، إذ يبلغ سمك GP66 ما يصل إلى 0.92 إنشًا، وسمك GP76 يبلغ 1.08 إنشًا) وتقول الشركة: إنه من السهل فتحها بيد واحدة.

وتم أيضًا إعادة ترتيب المنافذ، بحيث يوجد الآن بعضها في الخلف، بالإضافة إلى مجموعات على الجانب الأيمن والأيسر، وتحصل على 7 منافذ في المجموع، بما في ذلك HDMI 2.0 و USB-C مع DP1.4.

وتدعي الشركة أن Stealth 15M هو الحاسب المحمول للألعاب بقياس 15 إنشًا الأنحف في العالم، إذ يبلغ سمكه 0.63 إنشًا.

وأوضح الشركة أن Stealth 15M سيكون من أوائل الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب العاملة بمعالجات إنتل من الجيل الحادي عشر من السلسلة H-Series.

وهناك نماذج GF75 و GF65 Thin الجديدة للاعبين الذين يبحثون عن أجهزة بأسعار معقولة، وتبدأ نماذج GF65 من 1000 دولار، فيما تبدأ نماذج GF75 من 1300 دولار.

وتأتي نماذج GF75 و GF65 Thin مع GeForce RTX 3060 أو GeForce RTX 3060 Max-Q بالإضافة إلى شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز.





