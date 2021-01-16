وفي شهر ديسمبر الماضي، وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مذكرة تفاهم مع هواوي من أجل دعم خطط المملكة للتحول الرقمي وتوطين التقنيات، ضمن مذكرات تفاهم أخرى جرى توقيعها مع مزودي تقنيات الاتصال، مثل: أريكسون ونوكيا.