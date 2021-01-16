معرض CES 2021.. أهم الأجهزة التي أُعلن عنها لمواجهة فيروس كورونا

مرت بنا الكثير من الأحداث خلال عام 2020، أهمها جائحة فيروس كورونا (COVID-19) المستمرة حتى الآن التي قلبت الحياة في جميع أنحاء العالم رأسًا على عقب، حيث غيّرت نمط حياتنا، ابتداءً من طريقة عيشنا وعملنا وكذلك طريقة تناولنا للطعام، وبناءً عليه في معرض (CES 2021) كان الاستحواذ للتقنيات والابتكارات التي تساعدنا على مواجهة هذا الفيروس.

الغريب في الأمر أن فيروس كورونا نفسه كان السبب في أن يُعقد معرض CES 2021 عبر الإنترنت فقط لأول مرة في تاريخ المعرض الممتد على مدى 54 عامًا.

وقد عرضت شركات التكنولوجيا خلال المعرض مجموعة متنوعة من الابتكارات والتقنيات التي تساعد في محاربة فيروس كورونا، ابتداءً من الأقنعة الذكية للوجه ومرورًا بأجهزة التعقيم وأجهزة تنقية الهواء، وانتهاءً بالأجهزة التي يمكن التعامل معها عن بُعد دون الحاجة إلى اللمس.

سنستعرض اليوم أهم الأجهزة التي تم الكشف عنها في معرض CES 2021 لمواجهة فيروس كورونا:

1- قناع AirPop Active Plus الذكي:

لقد ألهمت رسالة منظمة الصحة العالمية بشأن ضرورة ارتداء قناع الوجه – لتقليل انتشار فيروس كورونا – الكثير من الشركات التي شاركت في معرض (CES 2021) لتقديم أقنعة ذكية للوجه. ولكن شركة (AirPop) ليست شركة جديدة، فهى شركة موجودة في السوق منذ 5 سنوات ومتخصصة في صناعة أقنعة الوجه للأشخاص الذين يمارسون الرياضة.

والآن ابتكرت الشركة طريقة لارتداء قناع الوجه وممارسة الرياضة بقوة ومراقبة جودة الهواء المحيط بك، وكل ذلك دون أن تفقد أنفاسك.

يأتي قناع الوجه (AirPop Active Plus) مزودًا بمستشعر تطلق عليه الشركة اسم (Halo) يتصل بهاتفك الذكي عبر البلوتوث ويراقب كل شيء: معدل التنفس في الدقيقة، ومرورًا وجودة الهواء الخارجي، وصحة مرشح القناع حتى يتمكن من تنبيهك عند الحاجة إلى استبداله.

من المتوقع أن يبدأ شحن (AirPop Active Plus) في منتصف شهر فبراير القادم مقابل 150 دولارًا.

2- قناع Maskfone مع سماعات أذن مدمجة:

يختلف قناع (Maskfone) عن أي قناع آخر متاح في السوق، حيث إنه صُمم للمساعدة في تقليل الحاجة إلى ضبط قناع وجهك أو إزالته للتحدث في الهاتف، أو الحاجة إلى ضبط سماعات الأذن للاستماع إلى الموسيقى، لأنه يجمع بين الحماية والراحة والتكنولوجيا في حزمة واحدة أنيقة وعالية الجودة.

يأتي قناع (Maskfone) مزودًا بفلاتر (PM2.5 و N95 / FFP2) قابلة للاستبدال وميكروفون مدمج وسماعات أذن، مما يقلل من الحاجة إلى إزالة القناع في الأماكن العامة، ويتيح لك إجراء المكالمات بدون استخدام اليدين أثناء ارتداء القناع.

يوجد أيضًا عناصر للتحكم لضبط مستوى الصوت أو تشغيل الموسيقى مخفية في القناع. وسيكون القناع متاحًا لدى تجار التجزئة، منهم: Target وأمازون بدءًا من شهر فبراير المقبل مقابل 49.99 دولارًا.

3- جهاز BioButton للكشف عن أعراض فيروس كورونا:

بدأت العديد من دول العالم بتوفير لقاح فيروس كورونا للمواطنين من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، ومن أجل ذلك ابتكرت شركة (BioIntelliSense) جهازًا يُسمى (BioButton) بحجم عملة معدنية يلتصق بأعلى صدر المستخدم عن طريق مادة لاصقة طبية، ويستخدم أجهزة استشعار لمراقبة العلامات الحيوية، مثل: درجة حرارة الجلد، ومعدل التنفس، ومعدل ضربات القلب، ومستوى النشاط وجودة النوم.

حصل جهاز (BioButton) على موافقة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) لقدرته على اكتشاف الأعراض في غضون أيام قليلة، وتقول شركة (BioIntelliSense) باستخدام البيانات التي يجمعها جهاز (BioButton) خلال بضعة أيام يمكن المساعدة في تحديد كون الشخص لديه أعراض محتملة للإصابة بفيروس كورونا حتى إذا لم يلاحظ أنه مريض”.

4- جهاز Luft Duo لتنقية الهواء:

أشارت الكثير من التقارير إلى أن الهواء النقي يعتبر أسهل طريقة تساعد على تقليل انتشار فيروس كورونا، لذلك أعلنت شركة (LUFTQi) التايوانية خلال مشاركتها في معرض CES 2021 عن جهاز يُسمى (Luft Duo) لتنقية الهواء من حولك طول اليوم، يعمل الجهاز بالبطارية وصغير الحجم لذلك يمكنك اصطحابه إلى أي مكان سواء كان المكتب أو السيارة أو غير ذلك.

يعتبر جهاز (Luft Duo) فريدًا حيث إنه لا يحتاج إلى فلاتر متعددة، ويستخدم مرشحًا سهل الإزالة والغسل، كما يعتمد على تقنية Luft Duo للأشعة فوق البنفسجية والتحفيز الضوئي لتنقية الهواء من الغبار وحبوب اللقاح والعفن ومسببات الأمراض الأخرى.

لذلك يعد Luft Duo جهازًا صديقًا للبيئة لأنه بفضل الفلتر القابل لإعادة الاستخدام، لن يضيف المستخدمون نفايات زائدة إلى مدافن النفايات على شكل مرشحات غير قابلة للتحلل.

5- جهاز Targus UV-C LED Disinfection Light لتعقيم لوحة المفاتيح:

صممت شركة (Targus) جهاز (Targus UV-C LED Disinfection) ليُثبيت فوق لوحة المفاتيح والماوس ويستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في تعقيمهما والقضاء على الكائنات الحية الدقيقة التي قد تتداخل مع ملحقات حاسوبك التي تلمسها طول الوقت. وذلك في محاولة لتقليل انتشار الفيروس مرة أخرى عند عودة الموظفين للعمل من المكاتب مرة أخرى.

يعمل ضوء (UV-C LED) على قتل ما يصل إلى 99.9% من الفيروسات والبكتيريا التي قد تتسلل إلى لوحة المفاتيح. والماوس، حيث يقوم الجهاز تلقائيًا بدورة تعقيم مدتها خمس دقائق كل ساعة، ولكن لا داعي للقلق بشأن مقاطعة عملك فهو يستخدم مستشعرات الحركة لاكتشاف هل تستخدم الجهاز أم لا، بحيث يبدأ دورة التنظيف الخاصة به عندما تكون بعيدًا عن الجهاز.

كما أعلنت الشركة أيضًا عن حقيبة الظهر (2Office) – للحواسيب المحمولة – مضادة للميكروبات، مما يجعلها مفيدة إذا اضطررت إلى الخروج في أثناء انتشار الفيروس.

حيث تتميز حقيبة (2Office) التي يمكنها حمل الحواسيب المحمولة التي يصل حجمها إلى 17.3 بوصة، بطبقة مضادة للميكروبات. كما أعلنت الشركة أيضًا عن حقائب مضادة للميكروبات للحواسيب المحمولة، جنبًا إلى جنب مع شاشات الخصوصية المضادة للميكروبات لشاشات حواسيب مختارة.

6- روبوت Petit Qoobo للمساعدة على الاسترخاء:

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية؛ أظهرت الاختبارات التشخيصية نتائج إيجابية تؤكد إصابة العديد من الكلاب والقطط بعدوى (كوفيد-19) بعد مخالطتها أشخاصاً مصابين بالعدوى، ولكن لا توجد بيّنات تدل على قدرة هذه الحيوانات على نقل مرض كوفيد-19 إلى البشر. ولكن إذا كنت تخاف من الفيروس وتريد اقتناء حيوان أليف، فقد أعلنت شركة (Yukai Engineering) اليابانية خلال مشاركتها في معرض CES 2021 عن الروبوت (Petit Qoobo) المصنوع من الفراء ويبدو وكأنه قطة حقيقية بدون رأس وأرجل ويتفاعل معك حتى يساعدك على الاسترخاء.

يتميز هذا الروبوت بوزنه الخفيف حتى يمكنك التنقل به بسهولة، ويبدو وكأنه حيوان أليف حقيقي، حيث يحرك ذيله تلقائيًا في 80 حركة مختلفة عندما يسمع صوتك أو عندما تداعبه. حتى أن الشركة أعطته صوتًا خافتًا لنبضات القلب يمكنك سماعه والشعور به عندما تحضنه.

أصدرت الشركة سابقًا نسخة أكبر من هذا الروبوت، وهي متوفرة في عدد قليل من المتاجر، لكنها تقول: “إن الناس كانوا مهتمين بشيء أصغر يمكنهم حمله معهم، مثل كلب صغير، لذلك قدمنا إصدار أصغر”. كما قالت الشركة إن الطلب على إصدار الروبوت الأكبر زاد خلال الوباء.

7- روبوت Moflin:

طورت شركة (Vanguard Industries) روبوت Moflin وهو يشبه الحيوانات الأليفة، ويعتمد في عمله على بالذكاء الاصطناعي ليتمتع بقدرات عاطفية حقيقية ويتفاعل معك، حيث من المفترض أن يتعلم كيف يحبك باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي ومجموعة من أجهزة الاستشعار المدمجة.

8- جهاز Cloi UVC:

أصبحت النظافة الشخصية مهمة للغاية في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، وستصبح مصدر قلق مستمر مع عودتنا إلى مكان العمل. لذلك قدمت شركة LG روبوت يُسمى (CLOi UV-C) يهدف إلى تخفيف تلك المخاوف من خلال القيام بدوريات في المناطق المزدحمة، مثل: الفصول الدراسية والمكاتب وردهات الفنادق، وغير ذلك، والقضاء على الجراثيم الضارة باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية المزدوجة.





