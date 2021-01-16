المفتاح الرقمي من BMW يتيح لأجهزة آيفون فتح iX

أعلنت شركة بي إم دبليو عن نسخة مطورة من تقنية مفتاح السيارة التي يطلق عليها اسم المفتاح الرقمي Digital Key Plus.

ويعد المفتاح الرقمي Digital Key Plus بالسماح لمالكي آيفون بفتح سيارات بي إم دبليو المختارة دون الحاجة إلى إخراج هواتفهم.

وتعتمد الميزة على النطاق العريض للغاية UWB الذي تم تضمينه في أجهزة آيفون الرائدة من آبل منذ iPhone 11 بفضل شريحة U1.

ويظهر المفتاح الرقمي Digital Key Plus للمرة الأولى في سيارة BMW iX الكهربائية بالكامل، التي من المفترض إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام في أوروبا والعام المقبل في الولايات المتحدة.

ووفقًا لشركة بي إم دبليو، تتمثل الميزة الكبيرة للمفتاح الرقمي Digital Key Plus في أنها تستخدم النطاق العريض للغاية UWB، لذا فهي تعمل مع آيفون أثناء وجوده في جيبك أو حقيبتك.

ويعتمد نظام المفتاح الرقمي الحالي الذي تستخدمه آبل وبي إم دبليو على تقنية NFC، لذا عليك وضع آيفون أو Apple Watch بالقرب من علامة السيارة لفتحها.

وتؤكد بي إم دبليو أيضًا على موثوقية نهج النطاق العريض للغاية UWB الجديد الخاص بها، مشيرة إلى أنه مقاوم للهجمات التي قد تحاول تشويش أو اعتراض إشاراته ويوفر أكبر قدر ممكن من الأمان.

وفي الوقت الحالي، يشتمل عدد محدود من أجهزة آيفون على شريحة U1 التي تقدم دعم للنطاق العريض للغاية UWB.

وظهرت شريحة U1 للمرة الأولى في iPhone 11، وتم تضمينها لاحقًا في iPhone 12، لكنها غير موجودة ضمن iPhone SE 2020 الصادر في أوائل العام الماضي.

وتم تضمين شريحة U1 أيضًا في Apple Watch Series 6 الصادرة في العام الماضي.

وقامت آبل ببناء دعم لمفاتيح السيارة الرقمية في نظام التشغيل iOS مع الإصدار 13.6 في العام الماضي، وذلك بعد إعلانها عن الأمر في WWDC 2020.

وتشير المعلومات إلى أن بي إم دبليو هي حاليًا الشركة المصنعة للسيارات الوحيدة التي تستخدم هذه التقنية، وذلك بالرغم من التقارير التي تقول: إن هيونداي لديها خطط لاعتماد الميزة لاحقًا هذه السنة.

وهناك توجه لجعل النطاق العريض للغاية UWB معيارًا للمفاتيح الرقمية، إذ قالت شركة آبل عندما أعلنت عن دعمها لمفاتيح السيارة الرقمية في شهر يونيو من العام الماضي: إنها تعمل على معيار يستخدم شريحة U1 الخاصة بها.

وقالت شركة بي إم دبليو في إعلانها الجديد: إنها تعمل مع آبل واتحاد اتصالات السيارات لبناء دعم للنطاق العريض للغاية UWB في الإصدار 3.0 من مواصفات المفتاح الرقمي.





