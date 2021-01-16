آسوس تعلن عن جهاز Chromebox دون مروحة

أعلنت شركة آسوس عن إضافة جديدة دون مروحة إلى عائلة أجهزة كروم بوكس Chromebox، حيث يتميز جهاز Chrome OS الأحدث من آسوس بمعالجات إنتل من الجيل العاشر للحصول على الأداء الاستثنائي.

وهناك متجر جوجل بلاي المدمج من أجل توفير مجموعة من التطبيقات الإنتاجية، مما يسهل العمل بالنسبة للعدد المتزايد من الشركات والموظفين الذين يعتمدون على التطبيقات المستندة إلى السحابة.

ومثل نماذج آسوس السابقة، تم تصميم جهاز كروم بوكس دون مروحة من أجل أن يتم تثبيته عبر الجزء الخلفي من الشاشة أو المكتب لتوفير المساحة في بيئات العمل التي تراعي الحجم.

وتبلغ أبعاد جهاز Chromebox الجديد نحو 8.15×5.82×1.26 إنشًا، مما يمنح هيكله المصنوع من الألومنيوم شكلاً مستطيلاً صغيرًا.

لكن المظهر الجمالي الحقيقي للموجه اللاسلكي يأتي من التصميم المتموج الموجود أعلى الصندوق وأجهزة الهوائي القابلة للتعديل في الخلف.

ويتميز جهاز Chromebox إما بمعالج Intel Core من الجيل العاشر أو معالج Celeron، ويمكنك الاختيار بين Intel Core i7-10510U أو Intel Core i5-10210U أو Intel Core i3-10110U أو معالج Celeron 5205U.

كما أنه يوفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت SSD.

واعتمادًا على التكوين، يوفر Chromebox منافذ مختلفة، مع الاختلاف الرئيسي بين نموذجي Celeron و Core هو عدد ونوع منافذ USB.

ويتضمن نموذج Celeron منفذي USB 2.0 ومنفذ USB 3.2 ومنفذ USB-C، بينما يأتي نموذج Core بثلاثة منافذ USB 3.1 ومنفذ USB-C.

وتحتوي جميع التكوينات على منفذي HDMI 2.0 للتوصيل بالشاشات وفتحة بطاقة microSD لإضافة ذاكرة إضافية.

وتقول آسوس: إن مواصفات جهاز Chromebox، جنبًا إلى جنب مع تصميمه الخالي من المروحة، يجب أن تسمح له بتشغيل ما يصل إلى ثلاث شاشات بدقة 4K أثناء تشغيل Chrome OS وتطبيقات أندرويد من متجر جوجل بلاي أيضًا.

ويبدأ سعر الجهاز من 400 دولار أمريكي، ويمكن أن يكون جهاز كروم بوكس دون مروحة تجربة قوية لنظام التشغيل Chrome OS لسطح المكتب – فقط لا تشتري جهاز توجيه لاسلكي عن طريق الخطأ.

سيتوفر جهاز Asus Fanless Chromebox في الولايات المتحدة في فبراير 2021.





