آبل تحظر مستخدمي M1 Mac من تحميل تطبيقات آيفون

أوقفت شركة آبل قدرة المستخدمين على تثبيت تطبيقات iOS بشكل غير رسمي عبر أجهزة M1 Mac الخاصة بهم.

ويعني هذا أنه لم يعد من الممكن استخدام تطبيق مثل iMazing لتحميل التطبيقات غير المدعومة من جهاز آيفون أو آيباد إلى جهاز M1 Mac.

وبينما لا تزال تطبيقات iOS متوفرة في متجر تطبيقات ماك، فإن العديد من التطبيقات، مثل: Dark Sky و Netflix، لا تحصل على موافقة مطوريها للتشغيل عبر macOS.

وكان هناك حل يسمح باستخدام برامج الجهات الخارجية لتثبيت التطبيقات دون الحاجة إلى استخدام متجر تطبيقات ماك، لكن يبدو أن آبل قامت بتعطيله عن بُعد.

وعندما تحاول تثبيت تطبيق غير مدعوم عبر جهاز M1 Mac يعمل بنظام macOS 11.1، تتلقى رسالة خطأ تفيد بأنه لا يمكن تثبيته ويجب المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

وسمحت أجهزة M1 Mac للمستخدمين بتشغيل تطبيقات iOS و iPad عبر أجهزة ماك، لكن يمكن للمطورين إلغاء الاشتراك في السماح بتثبيت تطبيقاتهم عبر جهاز ماك.

وسلك العديد من المطورين هذا المسار، حيث قاموا بإجراء التغيير الضروري في App Store Connect لإزالة تطبيقهم من متجر تطبيقات ماك.

وكان من الممكن تثبيت تطبيقات iOS يدويًا عبر جهاز M1 Mac باستخدام ملفات IPA التي يتم تنزيلها بموجب معرف صالح من آبل، لكن لم يعد ذلك ممكنًا الآن ما لم يكن التطبيق متاحًا عبر متجر تطبيقات ماك.

ووفقًا للمعلومات، فإن الرسالة الموجودة عبر أحدث نسخة من الإصدار التجريبي من macOS 11.2 أكثر تحديدًا، حيث تقول: لا يمكن تثبيت التطبيق لأن المطور لم يقصد تشغيله عبر هذه المنصة.

ويعد تحرك آبل لحظر عمليات تثبيت التطبيقات غير المصرح بها ليس مفاجئًا، حيث ظهر ما يشير إلى أن الحظر قادم من خلال التعليمات البرمجية للإصدار التجريبي.

وقد منحت آبل للمطورين القدرة على منع تطبيقاتهم من العمل عبر جهاز Mac – وهي قدرة تقوضها إمكانية التحميل الجانبي.

وإذا قمت بتحميل تطبيق من جهاز آيفون أو آيباد إلى M1 Mac، فسيظل يعمل بشكل صحيح، ويؤثر هذا التغيير فقط في عمليات تثبيت التطبيق الجديدة.

واعتاد مستخدمو Mac على التمتع بالمزيد من الحرية في البرامج التي يمكنهم تشغيلها مقارنةً بنظام iOS، وذلك بالرغم من تشديد سيطرة آبل على جهاز Mac على مر السنين.

ومن الواضح أن آبل تتخذ إجراءات صارمة ضد هذا السلوك، لذلك لا توجد ضمانات بأن التطبيقات المحملة سابقًا قد تعمل في المستقبل أيضًا.





