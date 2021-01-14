ThinkBook Plus يتميز بشاشة E Ink

تواصل شركة لينوفو محاولة جعل الحاسب المحمول المزود بجهاز Kindle الملتصق بالغطاء عملًا جماليًا في CES 2021، معلنة عن الجيل الثاني من ThinkBook Plus.

ويمثل هذا الحاسب ترقية بالمقارنة مع الجيل الأول من حاسب ThinkBook Plus، إذ أصبحت شاشة الحبر الإلكتروني E Ink الموجودة عبر الغطاء أكبر وأفضل بقياس 12 إنشًا بمعدل تحديث أسرع ودقة أعلى وبرامج محسنة تسهل تشغيل التطبيقات دون فتح الحاسوب المحمول.

وظهر ThinkBook Plus للمرة الأولى في CES العام الماضي، حيث برز بصفته حاسبًا محمولًا مزودًا بشاشة E Ink مدمجة في الغطاء بقياس 10.8 إنشًا، التي سمحت للمستخدمين بتدوين الملاحظات وقراءة الكتب الإلكترونية وعرض أشياء، مثل: معلومات التقويم والرسائل الواردة من خلال عناصر واجهة المستخدم المخصصة.

ويُحسن النموذج الجديد من ذلك مع شاشة الحبر الإلكتروني E Ink بقياس 12 إنشًا وبدقة 2560×1600 بكسل الداعمة للمس المتعدد وتعمل مع القلم المنبثق، مما يوفر تجربة E Ink ممتعة أكثر.

وتستبدل الشاشة الرئيسية الموجودة بالداخل E Ink بشاشة IPS عادية بقياس 13.3 إنشًا، لكنها تتمتع أيضًا بدقة 2560×1600 بكسل بينما تقدم سطوعًا بقدرة 400 شمعة في المتر المربع ودعم Dolby Vision.

ويعمل الحاسب بمعالجات إنتل Core i7 من الجيل الحادي عشر، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة 16 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين PCIe Gen 4.

وهناك أيضًا رسومات UHD المدمجة، و WiFi 6، ومكبرات صوت استريو Harman Kardon بقوة 2 واط، ومنفذي USB متوافقين مع Thunderbolt 4.

وتقول لينوفو: إنه يمكنك توقع استخدام الحاسب لما يصل إلى 15 ساعة من خلال بطارية بقدرة 53 واط، وذلك بالرغم من أنه يمكنك الحصول على عمر بطارية أطول بكثير إذا كنت تستخدم شاشة E Ink فقط.

ويسمح لك القلم بالرسم أو تدوين الملاحظات عبر هذه الشاشة الثانية تمامًا مثل المرة السابقة، لكن هناك بعض التغييرات الملحوظة التي يجب تذكرها، إذ يتم وضع القلم داخل الحاسب هذه المرة، بدلاً من لصقه مغناطيسيًا إلى جانب الشاشة.

ويمكنك تهيئة القلم لتشغيل تطبيقات معينة بمجرد إزالته من غلافه، وهي خطوة تجعله لا يختلف عن أحد أقلام S الخاصة بشركة سامسونج.

وتم تحسين التصميم أيضًا، مع مظهر أكثر أناقة بشكل عام، وأدت هذه التحسينات أيضًا إلى ارتفاع السعر، بحيث سيكون الحاسب متاحًا في وقت ما في الربع الأول من عام 2021 بدءًا من 1550دولار.





