AMD تعلن عن معالجات Ryzen 5000 للحواسيب المحمولة

في كلمتها الرئيسية في CES 2021، أعلنت شركة AMD عن وحدات المعالجة المركزية الجديدة Ryzen 5000.

ويعتمد معظمها – وليس كلها – على معمارية الشركة Zen 3 بتقنية 7 نانومتر، ووصفت (ليزا سو) Lisa Su، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، هذه السلسلة بأنها أقوى معالجات حواسيب على الإطلاق.

وكما هو الحال مع الجيل السابق، يحتوي خط Ryzen 5000 على فئتين لجمهورين مختلفين تمامًا، إذ هناك H-series – التي تجدها في الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب وإنشاء المحتوى – وهناك U-series المصممة للحواسيب المحمولة الفائقة الإمكانات.

وضمن هذه الفئات توجد مستويات Ryzen 3 و Ryzen 5 و Ryzen 7 و Ryzen 9، وتحتفظ السلسلة H باللاحقات H و HS من سلسلة Ryzen 4000، بالإضافة إلى تسمية HX الجديدة.

ويتصدر سلسلة U-series معالج Ryzen 7 5800U ثماني النوى بتردد 1.9 جيجاهرتز يمكن أن يزيد حتى 4.4 جيجاهرتز.

وتدعي AMD أن هذا المعالج يوفر أسرع إنتاجية في الحواسيب المحمولة الفائقة النحافة، ووفقًا لمعايير الشركة، يتفوق هذا المعالج في الأداء على معالج Core i7-1165G7 من إنتل بمعامل 1.23 على PCMark 10.

وتدعي الشركة أيضًا أن معالج Ryzen 7 5800U يمكنه توفير ما يصل إلى 17.5 ساعة من عمر بطارية للاستخدام العام و 21 ساعة من تشغيل الأفلام.

ومن ناحية H-series، فإن المعالج الأهم هو Ryzen 9 5980HS ثماني النوى، لكن بتردد 3.0 جيجاهرتز يمكن أن يزيد حتى 4.8 جيجاهرتز.

وتقول AMD: إن هذا هو أسرع المعالجات المحمولة التي يمكنك الحصول عليها، ويتخطى Ryzen 9 5980HS معالج Ryzen 9 4900HS.

وتدعي AMD أن Ryzen 9 5980HS يتفوق على Core i9-10980HK عبر Cinebench R20 في كل من الأداء الأحادي الخيط والأداء المتعدد الخيوط، كما أنه يتفوق على Core i7-1185G7 الأحدث في كلتا الحالتين.

وتمثل معالجات HX إضافة جديدة لسلسة U-series، التي تقول AMD: إنها مخصصة للألعاب، وتدعي الشركة أن معالج Ryzen 9 5900HX يعمل على تشغيل أفضل حواسيب الألعاب المحمولة لعام 2021.

ووفقًا لمعايير الشركة، يتفوق المعالج على Core i9-10980HK عبر Cinebench R20 في الأداء الأحادي الخيط بنسبة 14 في المئة، و 37 في المئة عبر Passmark P10، و 21 في المئة عبر 3DMark Fire Strike Physics.

وتتوقع سو أن يتم إطلاق أكثر من 150 حاسب محمول هذا العام بمعالجات Ryzen 5000، وتتوقع أن يصل أول الحواسيب العاملة بهذه السلسلة من المعالجات إلى المستخدمين في شهر فبراير.





