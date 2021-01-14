معالج Exynos الرائد القادم يتضمن وحدة معالجة رسومات من AMD

أكدت شركة سامسونج أن شراكتها مع شركة AMD ستنتج بالفعل شريحة Exynos من الجيل التالي مع وحدة معالجة رسومات AMD.

وأكد الدكتور (إنيوب كانغ) Inyup Kang، نائب الرئيس والمدير العام لقسم System LSI في سامسونج، الخطط الطموحة للمستقبل أثناء حديثه خلال حدث Exynos 2100.

وأعلنت سامسونج و AMD في الأصل عن شراكة في شهر أغسطس من عام 2019، ووعدتا بتقديم تقنية رسومات AMD Radeon إلى Exynos في المستقبل.

وعندما تم الإعلان عن الأخبار في الأصل، كانت هناك تكهنات بأننا سنرى الشراكة تؤتي ثمارها نحو عام 2022، ويبدو أن تصريحات الدكتور كانغ تدعم هذه التقارير.

ويقال: إن سامسونج تصمم وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها، لكن يبدو أن التطوير كان بطيئًا للغاية بالنسبة لسامسونج، ومن هنا جاءت الشراكة مع AMD.

وفي وقت التقرير الأصلي، تم التكهن بأن AMD قامت بترخيص الملكية الفكرية الخاص بها لشركة سامسونج بينما تتعاون الاثنتان في تصميم وحدة معالجة الرسومات المحمولة.

ولم تكشف سامسونج بعد عن التفاصيل النهائية حول معالج Exynos المستقبلي مع وحدة معالجة الرسومات AMD.

وعندما نشأت الشراكة، أشادت سامسونج بشركة AMD كشركة رائدة في الصناعة، لا سيما في مجال وحدة معالجة الرسومات.

وقال متحدث باسم سامسونج: نعتقد أننا سنكون قادرين من خلال هذه الشراكة على الاستفادة من القدرة التنافسية لوحدة معالجة الرسومات لشركة AMD من أجل تحسين الأداء من خلال المعالجات المحمولة والتطبيقات الأخرى.

وإذا التزمت سامسونج بجدولها الزمني، فيمكننا الحصول على تفاصيل حول شريحة Exynos مع وحدة معالجة الرسومات من AMD في وقت لاحق من هذا العام، التي من المحتمل أن تكون موجودة ضمن سلسلة Galaxy S22.

ويجب أن تكون الشراكة بين الشركتين ذات منفعة متبادلة، إذ تحصل AMD على مصدر جديد للإيرادات في سوق الهواتف المحمولة، بينما تتمتع سامسونج بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا التي تنقل رقاقات الهاتف المحمول الخاصة بها إلى المستوى التالي.

يذكر أن شركة سامسونج أعلنت عن معالج Exynos 2100 الرائد الذي من شبه المؤكد أنه يشغل تشكيلة Galaxy S21 القادمة في الأسواق الدولية.

ومن أبرز مزايا المعالج وحدة معالجة الرسومات Mali-G78 المصممة بتقنية ARM، التي قالت سامسونج: إنها تقدم أداء رسوميًا أفضل بنسبة 40 في المئة من سابقتها في Exynos 990.





