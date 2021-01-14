كيف تشاهد البث المباشر لحدث سامسونج Galaxy Unpacked اليوم؟

ستكشف شركة سامسونج اليوم خلال ساعات قليلة جدًا عن هواتف سلسلة (Galaxy S21) المنتظرة خلال أول حدث لها في عام 2021، ويحمل هذا الحدث اسم (Galaxy Unpacked 2021).



وتعتبر هذه أول مرة تعلن فيها سامسونج عن الهواتف الجديدة في سلسلة (Galaxy S) في وقت باكر من العام، وذلك خلال شهر يناير بدلًا من فبراير أو مارس كما اعتادت مع هواتف هذه السلسلة سنويًا.

ما هو الوقت الذي سيبدأ فيه حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2021؟

يقام حدث (Galaxy Unpacked 2021) اليوم الخميس 14 يناير 2021 في الساعة 6 مساءً بتوقيت السعودية. وسيتم بث الحدث مباشرةً عبر موقع سامسونج على الويب Samsung.com، وعلى قناة اليوتيوب الخاصة بالشركة.

كما يمكنك زيارة مدونة سامسونج الإخبارية Samsung Newsroom، أو موقعها أو مدونة سامسونج لأخبار الأجهزة المحمولة Samsung Mobile Press عند بداية الحدث، أو من خلال صفحة فيسبوك العالمية Samsung Global على موقع فيسبوك.

ما المتوقع أن تعلن عنه سامسونج اليوم؟

عادة ما يكون هذا الحدث للإعلان عن الهواتف الجديدة في سلسلة (Galaxy S)، ولكن من المتوقع أن تعلن عن سماعاتها اللاسلكية (Galaxy Buds Pro) أيضًا، التي عادة ما تكون مضمنة كهدية مع الهاتف عند طلبه سابقًا.

من المتوقع أن تعلن سامسونج اليوم عن 3 طرز جديدة في السلسة، وهي: Galaxy S21، و Galaxy S21 Plus، و Galaxy S21 Ultra، وذلك على غرار سلسلة (جالاكسي إس20) للعام الماضي.

سيكون هاتفا Galaxy S21، و Galaxy S21 Plus متطابقان إلى حد كبير، باستثناء الحجم. بينما سيكون هاتف (Galaxy S21 Ultra) هو الهاتف الأكبر في السلسلة والأكثر تميزًا.

ستعمل هواتف (Galaxy S21) بمعالج كوالكوم الأحدث (Snapdragon 888) – المُصنع بتقنية 5 نانومتر، وهي التقنية نفسها التي استخدمتها آبل في تصنيع معالجها الأحدث (A14) – أو (Exynos 2100) من سامسونج في بعض الأسواق، مثل: أسواق الشرق الأوسط.

وستدعم الهواتف الجديدة شبكات الجيل الخامس 5G، لكن من غير الواضح حتى الآن هل ستوفر سامسونج إصدارات تدعم شبكات الجيل الرابع فقط. ولكن تشير التقارير إلى أن هاتف (Galaxy S21 Ultra) سيكون الإصدار الوحيد الذي يدعم معيار (Wi-Fi 6E) الأحدث، الذي تقول شركة سامسونج: إنه أسرع مرتين من Wi-Fi 6.

كما تشير التقارير إلى أن سامسونج تعمل على جهاز لتتبع الأشياء المفقودة ينافس أجهزة Tile، ومن المتوقع أن تعلن عنه اليوم لتسبق آبل التي تعمل على جهاز يقوم بالدور نفسه، ومن المتوقع أن تعلن عنه خلال هذا العام أيضًا.

يمكن لمتابعي البوابة العربية للأخبار التقنية متابعة التغطية المباشرة لحدث Galaxy Unpacked عبر موقعنا.





