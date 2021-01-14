سامسونج تكشف عن متتبع Galaxy SmartTag

قدمت شركة سامسونج أداة البلوتوث الصغيرة التي يمكنك استخدامها لتحديد موقع العناصر المفقودة، تمامًا مثل أجهزة Tile، والتي يطلق عليها اسم Galaxy SmartTag، ويبدأ شحنها في 29 يناير، وذلك مقابل 30 دولار.

ومثل Tile و AirTags القادمة من آبل، يمكن توصيل الجهاز بالمفاتيح أو الحقيبة أو أي شيء آخر تريد تتبعه.

وتستخدم Galaxy SmartTag البلوتوث للتواصل مع جهاز سامسونج القريب، وأكدت الشركة أن إصدارًا مدعومًا من النطاق العريض UWB يسمى Galaxy SmartTag Plus من المفترض أن يصل في وقت لاحق من هذا العام.

ويسمح إصدار النطاق العريض UWB بالتنافس بشكل أفضل مع AirTags من آبل، التي من المتوقع أيضًا أن تستفيد من إمكانات UWB الأحدث في آيفون.

ويباع جهاز التتبع بلونين مختلفين، ويعمل مع أي جهاز جالاكسي طالما أن الجهاز يعمل بنظام أندرويد 10 أو الإصدار الأحدث.

ويمكن لمالكي الأجهزة بعد ذلك تحديد موقع العنصر المفقود باستخدام جهاز التتبع المرفق عبر تطبيق SmartThings Find.

ويعمل هذا بشكل مشابه لأجهزة Tile وأجهزة تتبع البلوتوث المنخفض الطاقة، إذ عندما يكون جهاز التتبع غير متصل بالإنترنت – بمعنى أنه غير متصل بجهاز Galaxy S21 أو أي جهاز آخر – فإنه يرسل إشارة البلوتوث المنخفض الطاقة التي يمكن اكتشافها بواسطة أجهزة جالاكسي القريبة.

وعند اكتشافه، يرسل الجهاز معلومات الموقع القريبة إلى تطبيق SmartThings Fine حتى تتمكن من تحديد موقع العنصر.

وتقول سامسونج: إن بيانات المستخدم في تطبيق SmartThings Find مشفرة ومحمية بشكل آمن، لذا فإن موقعك ومعلوماتك الشخصية تكون آمنة عندما تفقد جهازك وتستخدم التطبيق للبحث عنه.

ويقدم التطبيق أيضًا مجموعة متنوعة من أدوات تحديد الموقع، بما في ذلك خيار Notify me when it’s found، بالإضافة إلى أدوات Search Nearby و Ring.

ومثل Tile، يمكنك أيضًا استخدام الجهاز لتحديد موقع الهاتف المفقود، حيث تضغط في هذه الحالة على زر Galaxy SmartTag مرتين لتلقي تنبيه للمساعدة في تحديد موقع الهاتف المفقود.

ويمكن أيضًا تخصيص العلامة للقيام بأشياء أخرى عند الضغط عليها مرة واحدة، بحيث يمكنك بسهولة تشغيل الأضواء أو التلفزيون عند العودة إلى المنزل.





