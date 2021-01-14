إنفيديا تعلن عن GeForce RTX 3060 بسعر 330 دولار

أطلقت شركة إنفيديا وحدة معالجة الرسومات المكتبية الأقل تكلفة مع تتبع الأشعة GeForce RTX 3060، التي تطرح للبيع في أواخر شهر فبراير.

ويبلغ السعر الرسمي للوحدة 330 دولار، وهي تستهدف اللاعبين الذين يأملون في الترقية من منتجات سلسلة GeForce GTX القديمة والحصول على تأثيرات تتبع الأشعة.

وفي حين أن الشركة قدمت للتو RTX 3060 Ti مقابل 400 دولار في الشهر الماضي، فإن أحدث إضافة RTX 3060 مصممة لتحل محل بطاقات GTX 1060 Pascal القديمة التي لا يزال العديد من لاعبي الحاسب يستخدمونها حتى اليوم

وتباع سلسلة xx60 بشكل جيد، حيث أشارت إنفيديا إلى أن وحدة GeForce GTX 1060 لا تزال النموذج الوحيد الأكثر شعبية في الدراسة الاستقصائية للعتاد في منصة Steam.

وتتوقع الشركة بيع الملايين من وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 3060، التي تعد ميسورة التكلفة نسبيًا بالمقارنة مع GeForce RTX 3060 Ti و GeForce RTX 3070 و GeForce RTX 3080 و GeForce RTX 3090 الحالية.

وتبيع العلامات التجارية الشريكة لشركة إنفيديا، بما في ذلك Asus و Zotac و Gigabyte و MSI و Innovision 3D و Colourful و Palit و PNY و EVGA و Gainward، بطاقات GeForce RTX 3060 بتصميمات ومبردات مخصصة.

وقد تؤدي قيود العرض أيضًا إلى رفع الأسعار، إذ يصعب العثور على بطاقات سلسلة GeForce RTX 30، ويستمر بيعها بأسعار مرتفعة منذ إطلاقها.

وبالمقارنة مع البطاقة الشهيرة GeForce GTX 1060، تقول إنفيديا: إن GeForce RTX 3060 الجديدة يمكنها تقديم ضعف الأداء النقطي و 10 أضعاف أداء تتبع الأشعة.

ويمكن للاعبين توقع لعب الألعاب الجديدة، مثل Cyberpunk 2077، مع تمكين تتبع الأشعة بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وتستخدم وحدة معالجة الرسوميات الجديدة بنية Ampere نفس مثل مثل باقي بطاقات RTX 3000 من إنفيديا، مع نوى RT و Tensor من الجيل التالي لتتبع الأشعة وتسريع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ترقية دقة DLSS.

وتستخدم تقنية DLSS من إنفيديا الشبكات العصبونية لتحليل الألعاب وصقل الصور بدقة منخفضة، وتسمح DLSS بعرض اللعبة بدقة أقل واستخدام تقنيات إعادة بناء الصورة من إنفيديا لترقية الصورة وجعلها تبدو جيدة مثل دقة 4K الأصلية.

وتتميز GeForce RTX 3060 بذاكرة من نوع GDDR6 بسعة 12 جيجابايت عبر ناقل 192 بت، وهو رقم أعلى من بطاقة GeForce RTX 3080 بسعة 10 جيجابايت، وذلك بالرغم من أنها تحتوي على نطاق ترددي منخفض للذاكرة بشكل عام.

وتشتمل الميزات البرمجية المشتركة في سلسلة GeForce RTX 30 على Nvidia Reflex و Nvidia Broadcast للاعبين المحترفين وأجهزة البث.





