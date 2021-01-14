إنفيديا تجلب GeForce RTX 3080 إلى الحواسيب المحمولة

جلبت شركة إنفيديا GeForce RTX 3060 و GeForce RTX 3070 و GeForce RTX 3080 إلى الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب بعد أقل من ستة أشهر من تقديم سلسلة وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 3000 للحواسيب المكتبية.

وتعد إنفيديا بمكاسب كبيرة في كفاءة استخدام الطاقة، وذلك بفضل بنية Ampere الجديدة، إلى جانب تحسينات الأداء الواضحة مقارنة بالحواسيب المحمولة المتضمنة سلسلة GeForce RTX 2000.

ومن المفترض أن يتوفر أكثر من 70 حاسوب محمول للألعاب مع وحدات معالجة الرسومات المحمولة الجديدة GeForce RTX 3070 و GeForce RTX 3080 في 26 يناير، على أن تأتي الحواسيب المحمولة بوحدات GeForce RTX 3060 في 2 فبراير.

وتبدأ أسعار الحواسيب المحمولة المتضمنة GeForce RTX 3060 من 1000 دولار، وتقول إنفيديا: إنها أسرع 1.3 مرة من PS5.

وتبدأ أسعار الحواسيب المحمولة المتضمنة GeForce RTX 3070 من 1300 دولار، وتقول إنفيديا: إنها أسرع بما يصل إلى 1.5 مرة من أنظمة GeForce RTX 2070 السابقة، وتوفر 90 إطارًا في الثانية عند دقة 1440 بكسل.

وتبدأ أسعار الحواسيب المحمولة المتضمنة GeForce RTX 3080 من 2000 دولار، ويمكن أن تتضمن ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة GDDR6 – أي أكثر مما هو متاح على جانب وحدة معالجة الرسومات المكتبية GeForce RTX 3080.

وتدعي إنفيديا أن الحواسيب المحمولة هذه توفر أكثر من 100 إطار في الثانية عند دقة 1440 بكسل.

وتستخدم هذه الحواسيب المحمولة الجيل الثالث من Max-Q من إنفيديا المصممة لأجهزة حواسيب الألعاب المحمولة الأرق والأخف وزنًا.

وتم تصميم متغيرات Max-Q لاستخراج معظم طاقة وحدة معالجة الرسومات من بطاقة سلسلة GeForce RTX 3000 إلى هيكل أكثر تقييدًا حراريًا.

وتعدل شركة إنفيديا والشركات المصنعة للحواسيب المحمولة برامج التشغيل والمكونات الحرارية والكهربائية لجعل ذلك حقيقة.

وتقول إنفيديا: تقدم الحواسيب المحمولة المزودة بالجيل الثالث من Max-Q ضعف أداء الجيل السابق.

وتستخدم إنفيديا تقنية Dynamic Boost 2.0 الجديدة في هذه الأجهزة المحمولة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لموازنة الطاقة بين وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة وحدة معالجة الرسومات.

وتعمل تقنية Dynamic Boost 2.0 الجديدة على أساس كل إطار، مما يعني أن الحاسب المحمول يمكنه موازنة احتياجاته من الطاقة في الوقت الفعلي.

ويجب أن تكون الحواسيب المحمولة المتضمنة GeForce RTX 3080 قوية بما يكفي للتعامل مع Microsoft Flight Simulator.

وعرضت إنفيديا حاسب Razer Blade 15 يشغل Microsoft Flight Simulator بشكل كامل خلال كلمتها الرئيسية في معرض CES.

وتقدم إنفيديا أيضًا WhisperMode 2.0 مع الحواسيب المحمولة المتضمنة سلسلة GeForce RTX 3000، بحيث يمكنك اختيار المستويات الصوتية المختلفة، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بإدارة سرعات المروحة وإعدادات اللعبة للبقاء عند المستوى الصوتي المطلوب.





