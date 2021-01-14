أيسر تعلن عن حاسبها المحمول Predator Triton 300 SE

أعلنت شركة أيسر خلال مشاركتها في معرض CES 2021 عن النسخة الجديدة من حاسبها المحمول للألعاب Predator Triton 300 SE.

ويأتي ذلك بعد أعلنت كل من إنتل وإنفيديا عن عتاد جديد للحواسيب الشخصية، التي تعد بموجة جديدة من الحواسيب الفائقة الخفة مع قوة غير مسبوقة.

ويعد Predator Triton 300 SE بمثابة حاسب محمول للألعاب يبلغ سمكه 17.9 ملم، بينما يبلغ وزنه 1.7 كيلوجرام.

ويمكن تهيئته باستخدام أحدث معالجات Tiger Lake من إنتل Core i7-11375H بتردد يصل إلى 5 جيجاهرتز وذلك بفضل مراوح Predator AeroBlade التي تمت ترقيتها.

ويقال: إن نظام التبريد الجديد أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 10 في المئة من سابقه، كما يتضمن الحاسب وحدة معالجات الرسومات الأحدث من إنفيديا GeForce RTX 3060 Max-Q.

وتخطط الشركة للكشف عن معلومات حول ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين في وقت لاحق.

وتتخلى شركة أيسر عن الأضواء الملونة والشعارات الصارخة الموجودة في جهاز Predator Triton 300 من أجل تصميم أكثر تقييدًا واحترافًا، إذ يأتي الحاسب بتصميم معدني بالكامل، مما يجعله مناسبًا للمكتب أو الفصل الدراسي.

وبالإضافة إلى رقاقات إنتل المتطورة ووحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، فإن Predator Triton 300 SE يوفر أيضًا شاشة بدقة FHD بقياس 14 إنشًا مع معدل تحديث 144 هرتز.

وهناك منفذ Thunderbolt 4.0 ومنفذي USB Type-A ومنفذ USB Type-C ومنفذ HDMI 2.1 للتوصيل.

وتعد الشركة بعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات، لكن هذا الرقم ينخفض بشكل كبير في ظل أحمال الألعاب الثقيلة.

وبالرغم من أن الحاسب قد تخلى عن الأضواء الملونة والشعارات الصارخة،، لا يزال هناك الكثير من لمسات الألعاب، بما في ذلك لوحة مفاتيح RGB الثلاثية المناطق، وشريحة الشبكة اللاسلكية Killer 6AX1650، ومجموعة برامج PredatorSense لإدارة سرعات المروحة في الوقت الفعلي، وزر Turbo.

ويبدأ سعر Predator Triton 300 SE الجديد من 1400 دولار، وذلك بالرغم من أن شركة أيسر لم تحدد بعد المواصفات التي تحصل عليها مقابل هذا السعر عند شحنه في شهر فبراير.





