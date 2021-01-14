أجهزة Razer Blade للألعاب تحصل على شاشات QHD

تقدم شركة Razer مجموعة من التحسينات بالنسبة لمواصفات تشكيلة عام 2021 من أجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب Razer Blade 15 و Razer Blade Pro 17، بما في ذلك شاشات QHD.

ويمكنك الآن الحصول على شاشة بدقة 1440 بكسل مع معدل تحديث سريع ومع تقنية معدل التحديث المتغير المدمجة G-Sync من إنفيديا.

وكانت دقة 1080 بكسل و 4K حتى وقت قريب هما الخياران الوحيدان للعرض عبر أجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب، وذلك بالرغم من أن دقة 1440 بكسل أصبحت خيارًا شائعًا بشكل متزايد بين لاعبي أجهزة الحاسب الذين يبحثون عن شاشة قائمة بذاتها جديدة.

ويتم تجهيز أجهزة الحاسب المحمولة من نماذج Blade المتطورة بشرائح رسومات سلسلة GeForce RTX 3000 الجديدة من إنفيديا، وبالتالي يجب أن يكون من السهل تشغيل معظم الألعاب عبر الشاشة العالية الدقة 1440 بكسل.

ويكلف Blade 15 Advanced (اسم Razer للنموذج الأكثر قوة) مع GeForce RTX 3070 وشاشة بدقة QHD مع G-Sync ما يصل إلى 2500 دولار.

ويمكنك تخصيص هذا النموذج بمتغير خاص من GeForce RTX 3080 يحتوي على 16 جيجابايت من VRAM.

ويبدأ سعر Blade Pro 17 الأكبر حجمًا من 2300 دولارًا وسيضم GeForce RTX 3060.

ولا تزال شركة Razer تستخدم شرائح سلسلة GTX 16 لجعل Blade 15 الأقل تكلفة، بحيث يبدأ سعره من 1500 دولار، وسيكون مزودًا بوحدة معالجات الرسومات GeForce GTX 1660 Ti، وهو قابل للتخصيص بوحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3070 مقابل 2000 دولار.

وتتوفر جميع النماذج للطلب الأولي في متجر Razer عبر الإنترنت، حيث يصل Blade 15 و Blade Pro 17 أولاً في 26 يناير، على أن يصل Blade 15 Advanced في شهر فبراير.

وتلتزم الشركة بمعالجات الجيل العاشر Comet Lake من إنتل لهذه الحواسيب المحمولة من فئة Blade.

وتوفر التكوينات المنخفضة التكلفة لحاسب Blade 15 معالج Core i7-10750H سداسي النواة، بينما يتميز كل من Blade 15 Advanced و Blade Pro 17 بمعالج Core i7-10875H ثماني النوى.

وتتميز جميع النماذج بمنافذ Thunderbolt 3، ومخرج HDMI 2.1 مضاف حديثًا لدقة 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية.

وبغض النظر عن هذين المنفذين، تختلف باقي المنافذ اعتمادًا على الحاسب الذي تريده، إذ يأتي Blade 15 بمنفذ Ethernet، بينما لا تحتوي نماذج Blade 15 Advanced على منفذ Ethernet.

ومع ذلك، تعوض Razer عن ذلك بقارئ بطاقة UHS-III SD، وكاميرا ويب Windows Hello IR، ودعم الشحن السريع بقدرة 20 فولط عبر USB-C، ودعم Bluetooth 5.2 و Wi-Fi 6.

وتمثل ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين القابلة للاستبدال بواسطة المستخدم أحد التغييرات الأخرى الجديرة بالملاحظة التي اعتمدتها Razer.

وأضافت Razer فتحة M.2 ثانية (تصل إلى 4 تيرابايت من إجمالي سعة التخزين عبر كلتا الفتحتين) بحيث يمكنك إضافة مساحة تخزين إلى ما لديك بدلاً من الاضطرار إلى استبدالها.





