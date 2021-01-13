ROG Flow X13 .. الحاسب المحمول للألعاب القابل للتحويل

كشفت شركة آسوس عن مجموعتها المتنوعة من الحواسيب المحمولة الجديدة المخصصة للألعاب تحت علامتها التجارية ROG في معرض CES 2021، ويشمل ذلك ROG Flow X13، وهو الحاسب المحمول للألعاب القابل للتحويل من فئة اثنان في واحد الأول للشركة.

ويعد ROG Flow X13 بمثابة حاسب محمول للألعاب من فئة اثنان في واحد بقياس 13 إنشًا قابل للتحويل.

ولا يبدو جهاز ROG Flow X13 مثل جهاز الألعاب المعتاد، إذ إن قابلية النقل هي سمة هنا، وتقول آسوس: إنك تحصل على ما يصل إلى 10 ساعات من تشغيل الفيديو مقابل شحنة واحدة وإن شاحن USB-C بقوة 100 واط يوفر 50 في المئة في 30 دقيقة.

ويمكنك الاختيار بين شاشة تعمل باللمس بدقة 1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز أو شاشة تعمل باللمس بدقة 3840×2400 بكسل، وفي كلتا الحالتين، تحصل على نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10 مع مساحة عمودية إضافية لتعدد المهام.

وبالنظر إلى أن الحاسب قابل للتحويل، يمكنك تدوير الشاشة البالغ قياسها 13 إنشًا إلى وضع الجهاز اللوحي أو الخيمة، مما يمنحك مجموعة متنوعة من الطرق للاستمتاع باللعب إلى جانب توفير تبريد أفضل.

ويشتمل الحاسب على معالج Ryzen 9 5980HS من AMD، وهو أحد المعالجات الرائدة في السلسلة الجديدة Ryzen 5000، مع وحدة معالجة الرسومات GeForce GTX 1650.

وتوفر آسوس الحاسب مع وحدة معالجة الرسومات الخارجية المسماة ROG XG Mobile، التي يمكنها أن تتضمن Nvidia GeForce RTX 3080.

وتقول آسوس: إنها تجلب الأداء الخاص بالألعاب عبر الحواسيب المكتبية إلى حاسبها المحمول، وتعمل وحدة معالجة الرسومات الخارجية المسماة ROG XG Mobile بصفتها محولًا للطاقة أيضًا.

وطورت آسوس موصل PCIe 3 خاص بها لوحدة معالجة الرسومات الخارجية ROG XG Mobile، التي يمكنها تقديم عرض نطاق ترددي للرسومات يبلغ 63 جيجابت في الثانية، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 40 جيجابت في الثانية في Thunderbolt 4.

وتباع حزمة ROG Flow X13 و XG Mobile مقابل سعر يبلغ 3000 دولار، ويمكنك طلب ROG Flow X13 و ROG XG Mobile الآن بشكل أولي من متجر الشركة.





