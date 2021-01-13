Razer ابتكرت مفهومًا لقناع N95 مع RGB

تدعي شركة Razer أنها صنعت القناع الأذكى في العالم N95 القابل لإعادة الاستخدام الذي يسمى Project Hazel.

ويمثل Project Hazel عبارة عن تصميم مفاهيمي به غلاف خارجي لامع مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره المقاوم للماء والخدش، وهو شفاف للسماح بقراءة الشفاه ورؤية إشارات الوجه عند الدردشة مع الأشخاص.

ولا يوجد حاليًا سعر أو تاريخ إصدار مرفق، وتشير Razer إلى Project Hazel باعتباره القناع الأذكى في العالم N95 القابل لإعادة الاستخدام.

ولم يحصل القناع بعد على أي من الموافقات والشهادات اللازمة من إدارة الغذاء والدواء، أو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أو إدارة السلامة والصحة المهنية.

وقالت Razer: إنها تعمل مع فريق من الخبراء الطبيين والعلماء الذين يساعدون في تطوير القناع.

وتكمن الملامح الرئيسية لهذا القناع في منطقتين دائريتين تحيطان بفمك يتم استخدامها للتهوية، مما يمنح الجهاز مظهرًا شبه مستقبلي لقناع الغاز.

وتدعي Razer أن Project Hazel يستخدم أجهزة تهوية نشطة لتنقية الهواء الذي يتم استنشاقه، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يتم زفيره.

وتوضح الشركة أن Project Hazel قادر على تنقية 95 في المئة من الجسيمات المحمولة جواً، بما في ذلك فيروس كورونا ومسببات الأمراض الشائعة الأخرى.

وتعد أجهزة التهوية النشطة قابلة للفصل وقابلة لإعادة الشحن، وذلك بالرغم من أن Razer لا تزال تدقق في التفاصيل حول عاملين مهمين للغاية: المدة التي تكون فيها أجهزة التهوية فعالة وكيفية تنبيه المستخدم عندما يحين وقت استخدام عنصر جديد.

ولا يزال طول عمر أجهزة التهوية قيد الاختبار، وتتصور Razer أن يتم إخطار المستخدمين عبر تطبيق مصاحب للجوال عندما تحتاج إلى تغيير المرشحات.

وتعرض الميكروفونات ومكبرات الصوت المضمنة في أجهزة التهوية صوتك من خلال القناع، وتعمل Razer مع مهندسي الصوت في شركة THX لإيجاد توازن من حيث مستوى الصوت الذي يجب أن تكون عليه مكبرات الصوت لأغراض الوصول.

وتؤكد Razer أن Project Hazel مريح بالرغم من كل التقنيات الموجودة في الداخل، حيث يصنع القناع ختمًا حول أنفك وذقنك باستخدام واقي من السيليكون، ويستخدم حلقات أذن قابلة للتعديل حتى يتمكن معظم الأشخاص من إيجاد المقاس المناسب.

ويدعم القناع إضاءة Chroma RGB، بحيث يمكن أن تتوهج كل حلقة من حلقات أجهزة التهوية مع مكبر الصوت باللون الذي تختاره.

وعندما يحل الظلام، يتم تنشيط مجموعة من مصابيح LED تلقائيًا لتسليط الضوء على فمك حتى يتمكن الآخرون من رؤيتك تتحدث.

وتتصور Razer أن كل قناع Project Hazel يتضمن علبة شحن كبيرة تعقم القناع من خلال إضاءة الأشعة فوق البنفسجية عندما لا يكون قيد الاستخدام.

ولدى Razer إعلان آخر لمعرض CES 2021، وهو إعلان مفاهيمي بحت يطلق عليه اسم Project Brooklyn، وهو عبارة عن كرسي متطور للألعاب مزود بردود الفعل المدمجة وشاشة OLED المنحنية القابلة للطي.

ومن الناحية النظرية، فإن الكرسي يدعم المدخلات من جميع مصادر الألعاب، مما يجعله بمثابة محطة للألعاب.





