Anker تنافس AirPods Pro عبر Liberty Air 2 Pro

تتمتع شركة Anker بسجل حافل في توفير سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية بأسعار معقولة بفضل علامتها التجارية Soundcore، وتضيف الآن سماعات Liberty Air 2 Pro بسعر 130 دولار.

وتمتلك الشركة العشرات من الخيارات للاختيار من بينها، بما في ذلك التصميمات المختلفة التي تتراوح من السماعات التي تشبه AirPod إلى السماعات التي تعلو الأذن، بالإضافة إلى سماعات الأذن اللاسلكية التقليدية.

وتمثل سماعات Liberty Air 2 Pro نسخة مطورة من Liberty Air 2 بقيمة 80 دولارًا، ويتميز النموذج الجديد بتصميم مشابه لتصميم النسخة السابقة.

وتقبل اللوحات اللمسية الموجودة على الجزء الخارجي من السماعات إيماءات التشغيل والإيقاف المؤقت وتخطي المسارات والتحكم في مستوى الصوت والمزيد، كما أن هذه الضوابط قابلة للتخصيص داخل تطبيق الشركة.

وتوظف Anker ما تسميه تقنية PureNote جنبًا إلى جنب مع مكبرات الصوت بقياس 11 مم من أجل الصوت الدقيق والواضح في جميع الترددات.

وتركز Liberty Air 2 Pro على جودة الصوت وميزة الإلغاء النشط للضوضاء المتعدد الأوضاع ANC، التي توفر ثلاثة أوضاع مصممة لتلائم المواقف المختلفة: وضع النقل، الوضع الداخلي والوضع الخارجي.

ويضبط كل وضع الترددات المحظورة بواسطة ANC للحصول على أفضل إعداد لكل سيناريو، حيث يحجب وضع النقل الترددات المنخفضة، بينما يكون الوضع الداخلي أفضل في تقليل الأصوات المتوسطة المدى، مثل الأصوات في المكتب.

وعلاوة على ذلك، هناك وضع الشفافية بمستويين من تحسين الصوت المحيط: أحدهما للشفافية الكاملة والآخر يركز بشكل أكبر على الأصوات.

وتقول Anker: إن Liberty Air 2 Pro يجب أن تحصل السماعات على سبع ساعات من عمر البطارية مع إيقاف تشغيل ANC، أو ست ساعات عند تشغيلها.

ومع شحن الحافظة بالكامل، فإن المدة تصل إلى إجمالي 26 ساعة من العمل مع إيقاف تشغيل ANC و 21 ساعة مع تشغيلها، ويمكن شحن الحافظة عبر USB-C أو الشحن اللاسلكي باستخدام Qi.

وتمنحك تقنية الشحن السريع من Anker ساعتين من العمل بعد الشحن لمدة عشر دقائق.

ويعني تصنيف IPX4 لمقاومة الماء أنك لن تواجه مشكلة في استخدامها أثناء التمرين، وتساعدك تسع مجموعات من أطراف الأذن المصنوعة من السيليكون في العثور على المقاس المريح.

وتروج Anker للجودة الممتازة للصوت عند إجراء المكالمات بفضل تقنية تقليل الضوضاء بست ميكروفونات.

وتتوفر Liberty Air 2 Pro بأربعة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق والوردي، وتطرح للبيع مقابل 129.99 دولار.





