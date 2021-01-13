معالج Core i9-11900K يصل في أوائل عام 2021

من المفترض أن يصل المعالج الرائد الجديد Core i9-11900K من شركة إنتل في الربع الأول من عام 2021.

وقدمت الشركة المصنعة للشرائح في CES المعاينة الأحدث لرقاقة الحواسيب المكتبية الأولى من الجيل الحادي عشر Rocket Lake-S.

ويقال: إن الرقاقات الجديدة، التي تأتي باسم Core i9-11900K، تقدم زيادة تصل إلى 19 في المئة بالنسبة للتعليمات لكل دورة IPC، ورسومات متكاملة أفضل بنسبة تصل إلى 50 في المئة، وأداء أفضل للذكاء الاصطناعي.

وعاينت شركة إنتل النموذج الرائد Core i9-11900K، وذلك بالرغم من أنها ليست جاهزة تمامًا لإزالة الغطاء عن تشكيلة الجيل الحادي عشر الكاملة من Rocket Lake-S، حيث لا توجد معلومات حول الأسعار أو تاريخ إصدار النموذج الجديد حتى الآن.

ويتكون المعالج من ثمانية نوى و 16 خيطًا مع سرعات معززة تصل إلى 5.3 جيجاهرتز، كما يتضمن دعمًا لذاكرة الوصول العشوائي من نوع DDR4 بتردد 3200 ميجاهرتز، وإجمالي 20 فتحة PCIe 4.0، ويعمل مع شرائح Intel 500 Series الجديدة، كما أنه يتوافق مع شرائح Intel 400 Series.

وبالرغم من لقب الجيل الحادي عشر، إلا أن رقاقات Rocket Lake-S الجديدة لا تزال تقنيًا شرائح 14 نانومتر، فهي لا تستخدم عملية التصنيع 10 نانومتر.

وتتميز رقاقات Rocket Lake-S بأنوية Cypress Cove من إنتل، التي تجلب التحسينات من عملية الإنتاج 10 نانومتر إلى عملية الإنتاج 14 نانومتر، ويسمح ذلك بسرعات أعلى إلى جانب رسومات Intel المدمجة Xe الأسرع.

ووفقًا لشركة إنتل، فإن الانخفاض في عدد الأنوية مقارنةً بمعالج العام الماضي Core i9-10900K – الذي كان يحتوي على 10 نوى و 20 خيطًا – يرجع إلى أن أنوية Cypress Cove تجلب التحسينات من عملية الإنتاج 10 نانومتر إلى عملية الإنتاج 14 نانومتر.

وتسمح عملية التصنيع 10 نانومتر لما يصل إلى ثمانية نوى في الوقت الحالي فقط، وتعد الشركة بأن الأداء العام في نموذج الجيل الحادي عشر الجديد سيظل أفضل.

ولا يوجد تاريخ رسمي لإصدار رقاقات Rocket Lake-S القادمة حتى الآن، لكن إنتل تعد بإصدارها في الربع الأول من عام 2021.





