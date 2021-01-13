جنرال موتورز تشوق لسيارة Cadillac Celestiq الكهربائية

شوقت شركة جنرال موتورز لمجموعة من السيارات الكهربائية الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2021، وعلى رأسها سيارة Cadillac Celestiq القادمة.

ووصفت شركة صناعة السيارات Cadillac Celestiq بأنها سيارة كهربائية بالكامل فاخرة للغاية.

وبالرغم من عدم وجود تاريخًا محدد للإصدار أو أي مواصفات ذات صلة ملحوظة، فقد كشفت جنرال موتورز عن بعض الميزات.

وعرضت جنرال موتورز سيارة Cadillac Celestiq للمرة الأولى أمام مجموعة من المراسلين في حدث EV Day في أوائل عام 2020، لكنها لم تنشر أي صور علنًا بعد.

ومن المفترض أن تكون السيارة الفائقة الفخامة بمثابة مرافق لسيارة Cadillac Lyriq، التي تم الكشف عنها في شهر أغسطس الماضي.

ويتم بناء كلتا السيارتين بالاعتماد على منصة Ultium للسيارات الكهربائية من جنرال موتورز، التي تشغل مجموعة واسعة من أنواع وأحجام المركبات، بما في ذلك GMC Hummer الكهربائية ومركبات التسليم BrightDrop الجديدة.

وتحتوي Cadillac Celestiq على نظام الدفع الرباعي والتوجيه الرباعي والسقف الزجاجي البانورامي بالكامل، الذي ترتقي به شركة كاديلاك إلى المستوى التالي من خلال جعله سقفًا قابلًا للتعديل بشكل معياري.

وتصف الشركة المصنعة للسيارات السقف بأنه مصنوع من الزجاج الذكي، الذي يسمح لكل راكب للسيارة بتحديد مستوى الشفافية الخاص به.

وقالت (كريستال ويندهام) Crystal Windham، مدير التصميم الداخلي في كاديلاك، خلال العرض التقديمي في معرض CES: إن لون الزجاج يتناسب مع الإضاءة المحيطة في المقصورة الداخلية.

وهناك أيضًا شاشة عملاقة تعمل باللمس، وحظيت كاديلاك Cadillac Lyriq بالكثير من الاهتمام بسبب الشاشة المنحنية من نوع LED بقياس 33 إنشًا لنظام المعلومات والترفيه.

وتبدو كاديلاك على أهبة الاستعداد لإضافة شاشة أكبر في Cadillac Celestiq، لكن دون أن تكشف كاديلاك في الوقت الحالي عن حجم تلك الشاشة.

ووصفت كاديلاك سابقًا شاشة Cadillac Lyriq بأنها تتمتع بأعلى كثافة بكسل متوفرة في صناعة السيارات اليوم ويمكنها عرض أكثر من مليار لون، أي 64 مرة أكثر من أي سيارة أخرى في صناعة السيارات.

ومن المرجح أن تتضمن كاديلاك Cadillac Celestiq نظام Super Cruise، وهو نظام مساعدة السائق المتقدم دون استخدام اليدين من جنرال موتورز، الذي يتضمن ميزة مراقبة السائق.





