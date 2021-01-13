إتش تي سي تعلن عن HTC Desire 21 Pro

كشفت شركة (إتش تي سي) HTC التايوانية عن Desire 21 Pro 5G، وهو جهاز من الفئة المتوسطة يوفر شبكات فائقة السرعة، لكن قد لا ينتشر خارج الحدود التايوانية.

وبالنظر إلى أن الشركة قد تركت مجال الهواتف الذكية المتطورة، فإن التركيز على الجزء المنخفض التكلفة من سوق أندرويد يعد قرارًا تجاريًا حكيمًا، ومع ذلك، فهو مجال مزدحم وتنافسي.

ومع ذلك، يبدو أن HTC Desire 21 Pro 5G قد يكون منافسًا قويًا لأولئك الذين يريدون هاتفًا ذكيًا ميسور التكلفة قادرًا على دعم شبكات 5G بفضل مكوناته الداخلية.

ويبلغ قياس الشاشة 6.7 إنشات من نوع IPS LCD وبدقة 1080×2400 بكسل تدعم معدل التحديث 90 هرتز ومحتوى HDR10، وهو الجهاز الأول من الشركة التايوانية الذي يأتي بشاشة مع معدل التحديث هذا.

وهناك نتوء على شكل ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، مع حافات رفيعة جدًا للجهاز الذي يعمل بمعالج Snapdragon 690 من كوالكوم مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع عبر microSD.

ويعمل الهاتف ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تتضمن دعمًا للشحن السريع +Quick Charge 4.0 بقدرة 18 واط.

وزودت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى مستشعرات العمق والماكرو المعتادة المصنفة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما.

وتشتمل الأجهزة البارزة الأخرى على قارئ بصمات الأصابع السعوي المثبت على الجانب للأمان البيومتري، لكن لا يبدو أنه يشتمل على منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملم، وهو عنصر أساسي في أجهزة أندرويد ذات الأسعار المعقولة.

ويأتي هاتف HTC Desire 21 Pro 5G بنظام التشغيل أندرويد 10 بدلًا من أندرويد 11.

ويباع الهاتف في تايوان بسعر 430 دولار، وهو متاح الآن للطلبات الأولية باللون الأزرق والأرجواني، لكن لن يتم شحنه حتى 21 يناير 2021.

ولا توجد تفاصيل معروفة حول ما إذا كان HTC Desire 21 Pro 5G سيكون متاحًا خارج تايوان، ولم تذكر الشركة أي معلومات حول الإصدار العالمي.





