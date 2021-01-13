آسوس لديها شاشة ألعاب بدقة 4K مع HDMI 2.1

تستعد شركة آسوس لإصدار شاشتها الأولى للألعاب الداعمة لمنفذ HDMI 2.1، التي تتميز بنطاق ترددي كافٍ لعرض ما يصل إلى دقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية عند الاتصال بحاسوب متوافق يعمل بنظام ويندوز أو Xbox Series X أو PS5.

وتعد ROG Swift PG32UQ، وفقًا لشركة آسوس، شاشة الألعاب الأولى في العالم الداعمة لمنفذ HDMI 2.1 بقياس 32 إنشًا، ويدعم منفذي HDMI المعيار الأحدث.

ويتيح الاتصال عبر منفذ DisplayPort 1.4 لشاشة ROG Swift PG32UQ عرض المحتوى بدقة 4K وبمعدل تحديث قدره 144 هرتز عبر جهاز الحاسب.

وبالنسبة لهذه الميزة، تنسبها آسوس إلى تقنية تسمى ضغط بث العرض DSC التي تضغط بث UHD دون انخفاض ملحوظ في الجودة المرئية.

ومثل شاشة الألعاب من أيسر Nitro XV28 التي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، لن يتم شحن شاشة الألعاب ROG Swift PG32UQ إلا في وقت ما في الربع الثاني من عام 2021.

ولم تشارك آوس سعرًا لهذا النموذج، لكن لا تتوقع أي شيء أقل من 900 دولار، وهو سعر شاشة أيسر الأصغر بقياس 28 إنشًا نيترو Nitro XV28.

ويحتوي كلاهما على لوحة IPS بدقة 4K ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز مع وقت استجابة يبلغ 1 ميلي ثانية، لكن شاشة آسوس قد تكون الخيار المفضل بين لاعبي أجهزة الحواسيب لأنها تحتوي على شاشة أكبر.

وتدعم الشاشة معدلات التحديث المتغيرة HDMI 2.1 و AMD FreeSync Premium Pro، بحيث يمكنه مزامنة معدل التحديث الخاص بها مع وحدة معالجة الرسومات حتى مع اختلاف معدلات الإطارات بشكل طبيعي بمرور الوقت.

وتقول آسوس: إن شاشة ROG Swift PG32UQ تخضع حاليًا لعملية الاعتماد من أجل التوافق مع NVIDIA G-SYNC للاستخدام مع بطاقات رسومات GeForce.

ويجب أن تكون متوافقة مع معدل التحديث المتغير من إنفيديا للتخلص من مشاكل الشاشة، وتحافظ على سلاسة ووضوح المرئيات حتى في أسرع الألعاب بفضل معدل التحديث البالغ 144 هرتز.

وتدعم شاشة الألعاب ROG Swift PG32UQ من آسوس VESA DisplayHDR 600، مما يسمح لها بالوصول إلى ذروة سطوع تبلغ 600 شمعة في المتر المربع الواحد، مما يعني أنها تتمتع بسطوع أعلى من شاشة أيسر Nitro XV28.

وتمت معايرة الشاشة في المصنع لضمان دقة الألوان، مع تغطية كاملة لسلسلة sRGB و 98 في المئة من سلسلة DCI-P3.

وبحسب الشركة، فإن شاشة ROG Swift PG32UQ تزود لاعبي أجهزة الحاسب ومنصات الألعاب على حدٍ سواء بشاشة بدقة 4K غنية بالمميزات.





