ThinkPad X12 Detachable .. حاسب محمول بشاشة قابلة للفصل

أعلنت شركة لينوفو عن حاسبها المحمول الجديد للأعمال ThinkPad X12 Detachable بقياس 12.3 إنشًا مع شاشة يمكنك فصلها واستخدامها بصفتها جهازًا لوحيًا.

وتمثل الشاشة جهازًا لوحيًا عاملًا بنظام التشغيل ويندوز 10 بحجم 12.3 إنشًا، ويمكنك توصيلها وفصلها عن لوحة المفاتيح.

ولدى الشاشة مسند في الخلف، وهو ما يسمح لها بالعمل من تلقاء نفسها، كما أنها متوافقة مع قلمي Precision Pen و Digital Pen من لينوفو.

وتريد لينوفو من عامل الشكل هذا توفير المزيد من المرونة لمستخدمي الأعمال، بحيث إذا كنت في اجتماع أو فصل دراسي وتحتاج إلى قراءة ملاحظات العرض التقديمي من جهاز الحاسب، فيمكنك فصل الشاشة دون الحاجة إلى لوحة المفاتيح.

وحتى مع توصيل لوحة المفاتيح، لا تزال قابلية النقل نقطة بيع، إذ يبلغ سمك الجهاز اللوحي أقل من 9 مم ويزن ما يزيد قليلاً عن 1.1 كيلوجرام مع لوحة المفاتيح المرفقة.

كما أن الحاسب يدعم LTE Cat9 للعمل أثناء التنقل، وتقول لينوفو: إنه خضع لاختبارات MIL-SPEC 810G للتأكد من أنه متين بما يكفي لتحمل السقوط والتدافع أثناء السفر.

ولا يزال ThinkPad X12 Detachable حاسبًا محمولًا إلى حد كبير – بالرغم من الشكل اللوحي – لأنه يتضمن شرائح حاسب محمول بداخله، إذ إنه مدعوم بمعالجات Intel Core vPro من الجيل الحادي عشر ورسومات Iris Xe المدمجة، وتوفر منصة vPro من إنتل عددًا من ميزات الأمان لمستخدمي الأعمال.

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة LPDDR4x و 1 تيرابايت من تخزين NVMe SSD.

وهناك منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB 3.2 Type-C، و NanoSIM، ومنفذ واحد للصوت، ويأتي ThinkPad X12 Detachable بشاشة بنسبة العرض إلى الارتفاع 3:2، وهي أبعاد Surface Pro 7 و Surface Book 3 نفسها.

وبالنسبة للعديد من المستخدمين الذين يبحثون عن ThinkPad القابل للتحويل، قد يكون X12 Detachable خيارًا أكثر منطقية بالمقارنة مع الحاسب المحمول القابل للطي ThinkPad X1 Fold البالغ سعره 2500 دولار.

ومن المتوقع أن يتوفر ThinkPad X12 Detachable في شهر يناير 2021 بسعر يبدأ من 1150 دولار.





