TCL تعلن عن تلفزيونات XL Collection

تصنع شركة TCL بعضًا من أفضل أجهزة التلفزيون التي تقل قيمتها عن 1000 دولار التي يمكنك شراؤها، كما أنها اعتمدت مبكرًا تقنية Mini LED، التي بدأ صانعو أجهزة التلفزيون باستخدامها في تشكيلات عام 2021.

وتتضمن كل من سلسلة 8 و 6 من TCL تقنية الإضاءة الخلفية Mini LED.

وبالنسبة لعام 2021، تأمل الشركة في الجمع بين إستراتيجية التسعير الصارمة والتطور التكنولوجي المتمثل بتقنية Mini LED من أجل سلسلة 6 الجديدة التي تجلب دقة 8K.

وأعلنت TCL في بيان صحفي أن جميع نماذج تلفزيونات Roku من سلسلة 6 لعام 2021 التي سيتم إطلاقها ستتميز بدقة 8K في العام المقبل، مشيرة إلى أن نماذج العام الماضي ستظل متاحة أيضًا.

وسيكون محرك AiPQ من TCL قادرًا على ترقية المحتوى من دقة 4K إلى مستوى أعلى من الوضوح والحدة في الفئة 6 الجديدة.

وتكمن المشكلة الرئيسية التي تواجه 8K في ندرة المحتوى الأصلي بهذا الدقة، ولن يتغير هذا الوضع في أي وقت قريب، لكن يبدو أن TCL عازمة على خفض أسعار تلفزيون 8K.

وتعتقد TCL أنها تتفوق كثيرًا على المنافسين في تكنولوجيا تلفزيون LCD، وذلك بسبب التكامل الرأسي للشركة وخبرة التصنيع.

وتقدم الشركة هذا العام لوحة جديدة تحمل علامة OD Zero لأن الفجوة بين الشاشة ونظام الإضاءة الخلفية تبلغ صفر ميليمتر، والنتيجة هي ما تصفه TCL بأنه شاشة فائقة النحافة بها عشرات الآلاف من مصابيح Mini LED وآلاف مناطق التحكم في التباين.

وفي عام 2021، ستطلق TCL أيضًا XL Collection، وهي مجموعة من الشاشات بقياس 85 إنشًا بنقاط أسعار ودقة مختلفة.

وتقول الشركة: تتكون XL Collection لهذا العام من ثلاث نماذج مختلفة، ويتميز كل تلفاز بقياس 85 إنشًا بمستويات الأداء لكل نوع من أنواع المسرح المنزلي، وهناك تلفزيون Roku بقياس 85 إنشًا من سلسلة 4 الذي يوفر أسهل طريقة للاستمتاع ببث 4K HDR، وتليفزيون Roku TV 4K HDR بقياس 85 إنشًا بجودة صورة QLED، وتلفزيون 8K بقياس 85 إنشًا العامل بتقنية Mini LED مع تقنية الألوان العريضة QLED، بحيث تتناسب XL Collection مع أي ميزانية وتتجاوز أعلى معايير الأداء لتقديم الترفيه المنزلي.





