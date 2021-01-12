دل تعلن عن شاشة منحنية بدقة 5K2K

أعلنت شركة دل في معرض CES 2021 لهذا العام عن الشاشة المنحنية UltraSharp 40 Curved WUHD U4021QW، التي تدعي أنها شاشة 5K2K المنحنية الفائقة الاتساع بقياس 40 إنشًا الأولى في العالم.

وأعلنت دل أيضًا عن العديد من الشاشات الأخرى قبل CES 2021، وتتميز هذه الشاشات بزر Microsoft Teams المخصص وتم تصميمها مع وضع مؤتمرات الفيديو في الاعتبار.

وحصلت شاشة UltraSharp 40 Curved WUHD U4021QW من شركة دل على جائزة CES 2021 للابتكار.

وتتميز الشاشة بخاصية ComfortView Plus، وهي شاشة مدمجة ذات إضاءة زرقاء منخفضة تعمل دائمًا من أجل تقليل انبعاثات الضوء الأزرق الضار مع الحفاظ على دقة الألوان.

وفي حال كنت تتساءل، فإن دقة 5K2K تعني 5120×2160 بكسل، مما يعني أنها تمتلك عدد البكسلات الرأسية نفسها مثل أي شاشة نموذجية بدقة 4K، لكن مع نسبة العرض إلى الارتفاع الواسعة جدًا البالغة 21:9.

ووفقًا لمعايير معظم الشاشات، فإن الشاشة تتضمن عددًا كبيرًا من وحدات البكسل.

وتحتوي UltraSharp 40 Curved WUHD U4021QW على مجموعة كاملة من المنافذ، بما في ذلك منفذ Thunderbolt 3 الذي يمكنه تزويد جهاز ماك بوك متوافق مع ما يصل إلى 90 واط من الطاقة.

وتشمل المنافذ الأخرى زوجًا من منافذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، وأربعة منافذ USB Type-A بسرعات بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، ومنفذ Ethernet، ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-B.

ويوجد في الجزء السفلي من الشاشة منفذ USB-C إضافي ومنفذ USB-A بسرعة 10 جيجابت في الثانية.

ولديها وقت استجابة 5 ميلي ثانية، ويبلغ معدل التحديث 60 هرتز فقط، وهو أقل قليلاً مقارنة بشاشات الألعاب، مما يعني أن الشاشة قد تكون أكثر ملاءمة للمهام الإنتاجية.

وتتميز UltraSharp 40 Curved WUHD U4021QW بشاشة 10 بت تغطي 90 في المئة من مساحة ألوان DCI-P3 و 100 في المئة من مساحة ألوان sRGB.

يذكر أن شركة دل ليست الأولى التي تعلن عن شاشة بهذه الدقة، حيث طرحت شركة إل جي شاشة بقياس 34 إنشًا بهذه الدقة في عام 2017، لكن شاشة دل الجديدة أكبر ومنحنية، وهو ما يجعلها تتباهى بمكانتها الأولى في العالم.

ويبدأ بيع شاشة UltraSharp 40 Curved WUHD U4021QW في 28 يناير، بأسعار تبدأ من 2100 دولار.





