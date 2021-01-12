جنرال موتورز تكشف عن الكاديلاك الذاتية القيادة

عرضت شركة صناعة السيارات جنرال موتورز سيارة الكاديلاك الذاتية القيادة الفاخرة وطائرة الإقلاع والهبوط الكهربائية ذات المقعد الواحد eVTOL خلال مشاركتها في معرض CES 2021.

وتعد كلتا السيارتين جزءًا من محفظة هالو من كاديلاك وربما لن يتم إنتاجهما في أي وقت قريبًا، أو على الإطلاق.

ومع ذلك، تهدف المفاهيم إلى إظهار نوايا تصميم كاديلاك للمنتجات المستقبلية، فضلاً عن كونها رمزًا باهظًا لمهارات التصنيع للعلامة التجارية.

ويبدو مفهوم سيارة الكاديلاك الذاتية القيادة وكأنها نسخة طبق الأصل للعديد من الحافلات المكوكية المستقلة لنقل الأشخاص التي رأيناها في المدن الجامعية وحرم الشركات حول العالم.

وتفتقر سيارة الكاديلاك الذاتية القيادة إلى أدوات التحكم التقليدية، مثل: عجلة القيادة والدواسات، وبدلاً من ذلك تتضمن تصميمًا داخليًا يشبه إلى حد كبير غرفة المعيشة من حقبة السبعينيات.

ووصفها (مايكل سيمكو) Michael Simcoe، نائب رئيس جنرال موتورز للتصميم العالمي، بأنها مساحة اجتماعية لمجموعة من الأصدقاء أو العائلة لقضاء بعض الوقت معًا في طريقهم إلى الوجهة.

وتتميز السيارة بإشارة ضوئية رأسية وسقف زجاجي واسع وأجهزة استشعار بيومترية لقراءة الإشارات الحيوية للركاب وتستخدم هذه البيانات لضبط الإعدادات، مثل: درجة الحرارة والإضاءة والضوضاء المحيطة وحتى العطريات.

وتضمن الخيارات الأخرى، مثل: التحكم الصوتي والتعرف على الإيماءات، إجراء هذه التعديلات دون مجهود.

ويبدو مفهوم طائرة الإقلاع والهبوط الكهربائية ذات المقعد الواحد وكأنه نسخة مستقبلية من بعض نماذج التاكسي الجوي التي هي قيد التطوير حاليًا.

وأطلق عليها سيمكو اسم الغزوة الأولى لجنرال موتورز في التنقل الجوي، وذلك بالرغم من أنها مجرد تمرين تصميمي، ومن غير الواضح ما إذا كانت جنرال موتورز تنوي فعلاً متابعة إصدار تجاري.

وقال سيمكو: إن طائرة كاديلاك eVTOL تستخدم محركًا كهربائيًا بقدرة 90 كيلوواط لتشغيل أربع مراوح لتمكين الإقلاع والهبوط العمودي.

ويعني ذلك أن سعة هذه البطارية أقل من سعة بطارية الشركات الناشئة الأخرى في مجال طائرات الإقلاع والهبوط الكهربائية، مثل Lilium الألمانية، التي تستخدم محركات 320 كيلوواط لتشغيل طائرتها المخصصة لخمسة أشخاص.

يذكر أن مفاهيم سيارة الكاديلاك الذاتية القيادة الفاخرة وطائرة الإقلاع والهبوط الكهربائية ذات المقعد الواحد eVTOL لم تكن محور إعلانات جنرال موتورز في معرض CES 2021.

وكان ذلك محجوزًا لشركة BrightDrop للتسليم والخدمات اللوجستية الجديدة لشركة صناعة السيارات.





