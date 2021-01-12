إل جي تطرح webOS 6.0 لأجهزة التلفاز الذكية

أعلنت شركة إل جي عن طرح webOS 6.0 لأجهزة التلفزيون الذكية 2021 OLED و QNED Mini LED و NanoCell و UHD.

وبالإضافة إلى جهاز Magic Remote الجديد، فإن أحدث إصدار من منصة التلفزيون الذكية من إل جي توفر للمشاهدين تجربة اكتشاف محتوى أكثر متعة وبديهية.

ويدعم LG ThinQ AI الذي تمت ترقيته في webOS 6.0 الأوامر الصوتية الجديدة لكل من مساعد جوجل ومساعد أمازون، مما يجعل إدارة التلفزيون والبحث عبر خدمات البث والإنترنت وقنوات البث أسهل من أي وقت مضى.

ويلاحظ المستخدمون المطلعون على نظام التشغيل webOS على الفور إعادة تصميم الشاشة الرئيسية المحدثة بشكل جذاب لتحسين سهولة الاستخدام وتلبية احتياجات عادات استهلاك المحتوى المتغيرة للمشاهدين.

وتوفر الشاشة الرئيسية الجديدة وصولاً أسرع إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا وتبسط اكتشاف المحتوى مع التوصيات بناءً على تفضيلات المستخدم وسجل المشاهدة.

وتُعرض جميعها بملء الشاشة لإظهار المحتوى المفضل والمعلومات ذات الصلة في لمحة واحدة، وتعمل الصفحة الرئيسية الجديدة بصفتها محورًا مركزيًا للإعدادات ونظام webOS البيئي الأكبر.

وبالإضافة إلى التصميم المتميز الجديد، يوفر Magic Remote أدوات تحكم أبسط عند استخدام التعرف على الصوت مع عروض إل جي ذات الذكاء الاصطناعي المتعددة، مثل: LG ThinQ أو مساعد جوجل أو مساعد أمازون.

ويوفر Magic Remote الجديد، الذي يتميز بسهولة التنقل والاستخدام والحمل، المزيد من الميزات سهلة الاستخدام، بما في ذلك الاتصالات الأسرع بين التلفزيون والأجهزة الأخرى ومفاتيح التشغيل السريع للوصول إلى موفري المحتوى المشهورين، مثل: Netflix و Amazon Prime Video.

وتوفر وظيفة NFC بلمسة واحدة على Magic Remote المسماة Magic Tap وصولاً فوريًا إلى مجموعة من إمكانيات المشاهدة المثيرة.

وبعد لمس الهاتف الذكي المزود بتقنية NFC بجهاز التحكم عن بُعد، يمكن للمشاهدين مشاركة المحتوى من هواتفهم إلى التلفزيون أو العكس.

ويمكن للمستخدمين عرض المحتوى المخزن عبر هواتفهم المحمولة من خلال أجهزة تلفزيون إل جي مع الاستمرار في استخدام تطبيقات وميزات الهواتف الذكية المفضلة لديهم.

وبالاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعناصر التحكم الصوتي في التلفزيون و Magic Remote، فإن كل ما يتعين على المشاهدين فعله للحصول على المعلومات التي يحتاجونها هو التحدث.

ويقدم Magic Explorer، وهو نسخة محسنة من Magic Link، محتوى إعلاميًا يتعلق بما يتم عرضه عبر الشاشة حتى يتمكن المشاهدون من معرفة المزيد عن الممثلين والمواقع والعناصر الأخرى ذات الأهمية في الأفلام والعروض التي يشاهدونها.

وتوفر الميزة المعتمدة على المحتوى أيضًا تجربة التسوق الأسهل والأكثر ودية للمنتجات التي تظهر عبر قنوات البث المختارة وخدمات تلفزيون إل جي عن طريق تغيير لون المؤشر كلما كان لدى Magic Explorer معلومات لمشاركتها.

وعلاوة على ذلك، تعمل ميزة Next Picks الجديدة على تحليل تفضيلات المشاهدين لاكتشاف المزيد من المحتوى المناسب لأذواقهم.

وباستخدام بيانات سجل المشاهدات، توصي Next Picks ببرنامجين مباشرين من عروض البث أو أجهزة فك التشفير بالإضافة إلى عنوان VOD أو تطبيق واحد، مما يوفر للمشاهدين الوقت في العثور على ما يريدون مشاهدته بعد ذلك.





